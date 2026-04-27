Επιμελητήριο Αχαΐας: Ενωση δυνάμεων για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου

Συνεδρίασε το απόγευμα της Δευτέρας 27 Απριλίου στην Πάτρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, σε ένα κλίμα δημιουργικού διαλόγου και στρατηγικού σχεδιασμού για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Κατά την ενημέρωση που πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, παρουσιάστηκαν σημαντικές εξελίξεις που σηματοδοτούν μια νέα δυναμική για τον αγροδιατροφικό τομέα της περιοχής. Όπως έγινε γνωστό, τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία συνάντηση στο Επιμελητήριο, κατά την οποία τέθηκαν οι βάσεις για τη σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ), με αντικείμενο την προώθηση της πιστοποίησης του αχαϊκού ελαιολάδου ως ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Η υπογραφή από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη και η συνεχιζόμενη, με αμείωτο ενδιαφέρον, διαδικασία συλλογής υπογραφών επιβεβαιώνουν τη βούληση της τοπικής παραγωγικής κοινότητας να κινηθεί συντονισμένα και συλλογικά. Παραγωγοί, μεταποιητές και τυποποιητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη ενός προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας και της παραγωγικής φυσιογνωμίας της Αχαΐας.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή εξειδικευμένων συνεργατών και στελεχών, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων, ενισχύοντας τη θεσμική και τεχνική αρτιότητα του εγχειρήματος. Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται με τον συντονισμό της ΑΧΕΠΑΝ και τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποκτά πλέον σαφή δομή και προσανατολισμό, θέτοντας τις βάσεις για την προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου φακέλου πιστοποίησης για το σύνολο της Αχαΐας.

Παράλληλα, τα μέλη ενημερώθηκαν για τη συμμετοχή στην επικείμενη Patras Agro Food Expo, η οποία αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πεδίο προβολής, δικτύωσης και επιχειρηματικών συνεργειών για τον αγροδιατροφικό κλάδο της Αχαΐας. Επιπλέον, ευρείας αποδοχής έτυχαν οι προτάσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου προς την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία θα συμμετάσχει στη σχετική διαβούλευση για το νέο Επιμελητηριακό Νόμο.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας επιβεβαιώνει τον αναπτυξιακό και επιτελικό του ρόλο, παρέχοντας τεχνογνωσία, θεσμική κάλυψη και ουσιαστική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η ευρεία συμμετοχή και η αυξανόμενη κινητοποίηση καταδεικνύουν ότι πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον της τοπικής παραγωγής, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας.

Τέλος, ο κ. Λουλούδης ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι παρελήφθη η σχετική νομική γνωμοδότηση αναφορικά με ζητήματα οικονομικής λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής. Η γνωμοδότηση επιβεβαιώνει το ορθό του σκεπτικού γύρω από τη διαδικασία λήψης διοικητικών αποφάσεων και συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση της θεσμικής και οικονομικής λειτουργίας του Επιμελητηρίου, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



