Επιμελητήριο Αχαΐας: Επιφυλάξεις για τη συμφωνία ΕΕ – MERCOSUR και προειδοποίηση για τον πρωτογενή τομέα

Με ιδιαίτερη προσοχή και εμφανείς επιφυλάξεις παρακολουθεί το Επιμελητήριο Αχαΐας τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της MERCOSUR. Ο φορέας εκφράζει ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες στον αγροτικό τομέα και ζητά ουσιαστική διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς πριν από την οριστική κύρωση της συμφωνίας.

05 Μαρ. 2026 14:55
Pelop News

Το Επιμελητήριο Αχαΐας παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωση και της MERCOSUR (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη), η οποία σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν αναμένεται να εφαρμοστεί προσωρινά έως την ολοκλήρωση του δικαστικού ελέγχου.

Η συμφωνία προβλέπει σταδιακή κατάργηση δασμών και διευκόλυνση του εμπορίου αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγορές της Λατινικής Αμερικής. Αναγνωρίζουμε ότι οι διεθνείς διακρατικές συμφωνίες μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης, να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και να ενδυναμώσουν τη γεωπολιτική παρουσία της Ευρώπης.

Ωστόσο, το Επιμελητήριο Αχαΐας αφουγκράζεται την έκδηλη ανησυχία των Ελλήνων και ιδιαίτερα των Αχαιών παραγωγών για τις πιθανές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα. Η απελευθέρωση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, ιδίως όταν τα προϊόντα αυτά παράγονται με διαφορετικούς κανονισμούς καλλιέργειας, περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα.

Η Ελλάδα και η Αχαΐα δεν διαθέτουν τις ίδιες παραγωγικές και οικονομικές δομές με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συμφέροντα των κρατών-μελών δεν είναι ταυτόσημα: άλλες οικονομίες δίνουν έμφαση στη βαριά βιομηχανία και στην αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ η ελληνική περιφέρεια στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αγροτική παραγωγή και στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Είναι επομένως κρίσιμο οι τελικές αποφάσεις να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων παραγωγών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο εισαγωγής προϊόντων που έχουν παραχθεί με φυτοπροστατευτικές ουσίες και πρακτικές που δεν επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισότιμη τήρηση κανόνων παραγωγής αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για υγιή ανταγωνισμό. Σε διαφορετική περίπτωση, δημιουργείται αθέμιτο πλεονέκτημα εις βάρος των Ευρωπαίων παραγωγών, οι οποίοι επενδύουν σε αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Παράλληλα, η προστασία των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ οφείλει να διασφαλιστεί απολύτως και χωρίς μεταβατικές αβεβαιότητες. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η φέτα, αποτελούν εθνικό και περιφερειακό κεφάλαιο. Οποιαδήποτε περίοδος περιορισμένης ή ανεπαρκούς προστασίας θα μπορούσε να δημιουργήσει στρεβλώσεις με μακροχρόνιες συνέπειες.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας θεωρεί ότι πριν από την οριστική κύρωση της συμφωνίας απαιτείται ουσιαστική και θεσμική διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς και τις περιφερειακές οικονομίες. Επιπλέον, από τη στιγμή που το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παραπέμψει το όλο θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για νομικό έλεγχο, είναι θέμα σεβασμού και δημοκρατίας να μην παρακαμφθεί η απόφαση των ευρωβουλευτών. Οι εκπρόσωποι της αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης οφείλουν να έχουν λόγο στη διαμόρφωση των τελικών όρων, ώστε να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις και δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των τοπικών προϊόντων και της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας ζητά σαφείς εγγυήσεις, αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου και ρήτρες προστασίας για τον πρωτογενή τομέα. Ζητά επίσης άμεση διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς, προκειμένου να διαμορφωθεί εθνική γραμμή που θα διασφαλίζει την ποιότητα, την ασφάλεια και την προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων.

Η ανάπτυξη της Ευρώπης πρέπει να στηρίζεται σε ισορροπία, δικαιοσύνη και σεβασμό προς τις περιφερειακές οικονομίες. Η Αχαΐα και η ελληνική ύπαιθρος δεν μπορούν να αποτελέσουν παράπλευρη απώλεια μιας συμφωνίας που δεν θα έχει λάβει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες τους.

