Επιμελητήριο Αχαΐας για τον Οδοντωτό: «Η διακοπή δρομολογίων πλήττει τον τόπο και την τοπική οικονομία»

Την έντονη ανησυχία του για την προσωρινή αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτού–Καλαβρύτων εκφράζει το Επιμελητήριο Αχαΐας, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει σοβαρό οικονομικό πλήγμα στις περιοχές των Καλάβρυτα και της Ανατολική Αιγιάλεια.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, οι τοπικές κοινωνίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στον οικονομικό κύκλο εργασιών που δημιουργεί η λειτουργία της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων εστίασης, τουρισμού και εμπορίου εξαρτάται από τους επισκέπτες που μεταφέρει ο Οδοντωτός.

Το Επιμελητήριο σημειώνει ότι η απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων, με επίκληση ζητημάτων ασφάλειας, συνιστά παραδοχή αδυναμίας αποτελεσματικής διαχείρισης μιας υποδομής με εθνική και διεθνή αναγνώριση. Όπως υπογραμμίζεται, η ασφάλεια επιβατών και προσωπικού είναι αδιαπραγμάτευτη, ωστόσο δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση και τον μαρασμό της γραμμής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας:

Η απόφαση για αναστολή δρομολογίων, επικαλούμενη ζητήματα ασφάλειας, συνιστά παραδοχή αδυναμίας συλλογικής διαχείρισης μίας υποδομής με εθνική και διεθνή αναγνώριση. Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού είναι αδιαπραγμάτευτη, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση και τον μαρασμό του Οδοντωτού. Η συντήρηση και η θωράκιση της γραμμής είναι κρατική υποχρέωση και η διακοπή δρομολογίων δεν αποτελεί λύση, αλλά ομολογία ελλιπών αντανακλαστικών.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας στηρίζει πλήρως τις προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως η ενεργοποίηση του άρθρου 15 του Ν. 5220/2025 για ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας, η σύγκληση ανεξάρτητης τεχνικής επιτροπής με συμμετοχή του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και η διαφάνεια από τη Hellenic Train σχετικά με τις αιτίες της αναστολής των δρομολογίων.

Ο Γενικός Γραμματέας της Διοικητικής Επιτροπής, με καταγωγή από τα Καλάβρυτα, Δήμος Βαρβιτσιώτης, δήλωσε:

«Ο Οδοντωτός δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Είναι μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή μας. Η αναστολή των δρομολογίων θέτει σε άμεσο κίνδυνο την οικονομική ζωή των Καλαβρύτων και των γύρω περιοχών, και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με γραφειοκρατικά προσχήματα».

Ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ της Διοικητικής Επιτροπής, με καταγωγή από την Ανατολική Αιγιάλεια, Γιώργος Σακελλαρόπουλος, συμπλήρωσε:

«Η τοπική επιχειρηματικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ροή επισκεπτών που φέρνει ο Οδοντωτός. Κάθε ημέρα που μένει εκτός λειτουργίας η γραμμή, είναι απώλεια θέσεων εργασίας και εισοδήματος για την Αιγιάλεια».

Ο Οδοντωτός δεν είναι απλό δρομολόγιο. Είναι ιστορία, πολιτισμός, ταυτότητα και ανάπτυξη. Η πλήρης αναστολή του δεν μπορεί να αποτελεί μέσο επίλυσης προβλημάτων και πρέπει να τεκμηριώνεται επιστημονικά ως αναγκαία προϋπόθεση ασφαλούς λειτουργίας. Το Επιμελητήριο Αχαΐας διεκδικεί την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής με σύγχρονα μέσα επιτήρησης και όχι λογικές «λουκέτου».

Αυτό που απαιτούμε τώρα είναι κάτι απλό και ξεκάθαρο, να απαντήσουν άμεσα και συντεταγμένα όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία της γραμμής.

