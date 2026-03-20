Επιμελητήριο Αχαΐας: «Το ψέμα και η παραπληροφόρηση για την κρουαζιέρα έχουν κοντά ποδάρια κ. Ποταμίτη»

«Στην πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο κ. Ποταμίτης ισχυρίζεται ότι «δεν έγινε ποτέ ψηφοφορία για το θέμα της κρουαζιέρας». Ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι απλώς ανακριβής. Είναι απολύτως ψευδής και διαψεύδεται από τα ίδια τα επίσημα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου» τονίζει η ανακοίνωση μεταξύ άλλων.

20 Μαρ. 2026 15:16
Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας αναφέρει:

Για μία ακόμη φορά, η παράταξη του κ. Αντώνη Ποταμίτη επιλέγει τον δρόμο της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, επιχειρώντας να παραπλανήσει τον επιχειρηματικό κόσμο της Αχαΐας γύρω από ένα κρίσιμο αναπτυξιακό ζήτημα, όπως είναι η κρουαζιέρα.

Στην πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο κ. Ποταμίτης ισχυρίζεται ότι «δεν έγινε ποτέ ψηφοφορία για το θέμα της κρουαζιέρας». Ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι απλώς ανακριβής. Είναι απολύτως ψευδής και διαψεύδεται από τα ίδια τα επίσημα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή, όμως, το ψέμα και η παραπληροφόρηση έχουν κοντά ποδάρια, παραθέτουμε τα πραγματικά στοιχεία:

Στη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου 2025, με θέμα «Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας», πραγματοποιήθηκε κανονικά ψηφοφορία.

Ο επιμελητηριακός σύμβουλος της παράταξης Ποταμίτη κ. Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος, συμμετέχοντας διαδικτυακά,  δήλωσε ρητά: «Είμαστε αρνητικοί», ενώ ακολούθησε ψηφοφορία με ανάταση χειρός από τα παρόντα μέλη.

Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο: Εννέα μέλη ψήφισαν «ΟΧΙ», μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο κ. Αντώνης Ποταμίτης. Συγκεκριμένα, αρνητικά ψήφισαν οι: Ανδρικόπουλος Χαράλαμπος, Δημόπουλος Πέτρος, Διδάχος Ιωάννης, Κολλιόπουλος Γεώργιος, Μάρκος Απόστολος, Ποταμίτης Αντώνιος, Σπυρόπουλος Αθανάσιος, Τζιβγινίδης Παναγιώτης, Τζούδας Γεώργιος. Αυτοί οι σύμβουλοι επέλεξαν να σταθούν απέναντι στο Επιμελητήριο, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στη θέληση της πόλης και του επιχειρηματικού κόσμου της. Δεν είναι η πρώτη φορά, απλώς τώρα αποκαλύπτονται.

Παρά την αρνητική στάση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην περιοχή.

Η προσπάθεια του κ. Ποταμίτη να «ξαναγράψει» τα γεγονότα δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Τα πρακτικά υπάρχουν και αποτυπώνουν με ακρίβεια τη στάση κάθε παράταξης, αλλά έχει επιλέξει το δρόμο του ψεύδους.

Η κρουαζιέρα αποτελεί στρατηγική επιλογή για την τοπική οικονομία, με σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις της Αχαΐας. Όσοι καταψήφισαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, οφείλουν να τοποθετούνται με ειλικρίνεια και όχι να επιχειρούν εκ των υστέρων να αλλοιώσουν την πραγματικότητα.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας λειτουργεί με διαφάνεια, θεσμικότητα και σεβασμό προς τα μέλη του. Δεν μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης ούτε σε χώρο διακίνησης ανακριβειών.

Καλούμε τον κ. Ποταμίτη να ανακαλέσει τις αναληθείς δηλώσεις του και να επιδείξει την απαιτούμενη υπευθυνότητα. Οι επιχειρηματίες της Αχαΐας αξίζουν καθαρές κουβέντες, σοβαρότητα και ειλικρίνεια — όχι παραπληροφόρηση.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την υλοποίηση δράσεων που δημιουργούν πραγματικές προοπτικές ανάπτυξης για την περιοχή.

