Επιμελητήριο Αχαΐας: «Ο κ. Ποταμίτης υπονομεύει τη συνεργασία Περιφέρειας – Επιμελητηρίου για την κρουαζιέρα»

«Σε πρόσφατη ραδιοφωνική του συνέντευξη, απαξίωσε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και του Επιμελητηρίου για την υλοποίηση κοινών δράσεων με στόχο τη διεθνή προβολή της περιοχής ως προορισμού κρουαζιέρας» αναφέρει η ανακοίνωση

19 Μαρ. 2026 16:07
Pelop News

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας αναφέρει:

Σε συνέχεια της καταψήφισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου για δράσεις ανάπτυξης της κρουαζιέρας στην Πάτρα, ο κ. Ποταμίτης, επιμένει στην ίδια απαξιωτική και υπονομευτική τακτική. Σε πρόσφατη ραδιοφωνική του συνέντευξη, απαξίωσε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και του Επιμελητηρίου για την υλοποίηση κοινών δράσεων με στόχο τη διεθνή προβολή της περιοχής ως προορισμού κρουαζιέρας.

Είναι σαφές ότι ο κ. Ποταμίτης δεν επιθυμεί το Επιμελητήριο μας να πρωτοστατεί στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, προωθώντας ένα μοντέλο μίζερο και εσωστρεφές.

Όπως είναι σαφές ότι αντιτίθεται και στον εξωστρεφή και αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας ο οποίος μάλιστα έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Για το Επιμελητήριο Αχαΐας, η ανάπτυξη της κρουαζιέρας αποτελεί στρατηγική επιλογή. Το έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις, η κοινωνία, η πόλη μας.

Όσοι επιλέγουν την απαξίωση αντί της δημιουργίας, κρίνονται ήδη από την πραγματικότητα – και θα κριθούν και από την ίδια την κοινωνία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:48 Πρώτη κατοικία: Ποιοι κερδίζουν από τη νέα ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών
17:46 «Δεν με αγχώνει η προοπτική να κερδίσω τον Ντουπλάντις», ο Καραλής για το Παγκόσμιο του Τορούν
17:39 «Είναι υπαρχηγός του Κασιδιάρη», ξεκίνησε η δίκη του βουλευτή Κ. Φλώρου για την επίθεση με μπουνιές στον συνάδελφο του Β. Γραμμένο
17:35 Απρόσμενος επισκέπτης σε αεροδρόμιο της Τασμανίας – Πόσουμ κρύφτηκε ανάμεσα σε λούτρινα
17:34 Πλήγμα στο διυλιστήριο της Χάιφα από ιρανικούς πυραύλους
17:25 Πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Άρης προσήχθη για τη δολοφονία στην Καλαμαριά, είχε καταδικαστεί για πυροβολισμούς το 2021
17:24 Κατρίνης: «Καταρρίφθηκε το αφήγημα της μη εμπλοκής της Ελλάδας»
17:16 Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η κατεδάφιση του τούνελ στον Περιφερειακό για το Flyover
17:14 Τα fitness trends που βλέπουμε παντού – Ποια έχουν επιστημονική βάση και ποια θέλουν προσοχή
17:08 CrediaBank: Στήριξη στον αγροδιατροφικό τομέα της Κρήτης σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
17:00 Εκπαιδευτικοί Αχαΐας: «Δεν είμαστε αναλώσιμοι» – Το Υπουργείο αδιαφορεί στο αίτημα για νομικό συμπαραστάτη
16:59 Το Κατάρ δίνει 24 ώρες σε στελέχη της ιρανικής πρεσβείας να φύγουν από τη χώρα
16:58 Νέα αναταραχή στην ενέργεια μετά τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή – Πίεση σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα
16:56 Η Lidl Ελλάς λανσάρει το «World of Needs»: Στρατηγικός αναπροσανατολισμός του τομέα Non-Food.
16:48 Μπαράζ επαφών του Σπύρου Σκιαδαρέση στην Ι.Π. Μεσολογγίου
16:48 Η εξομολόγηση του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη για την απώλεια του πατέρα του
16:40 Με επιτυχία το 2ο Εθνικό Πρωτάθλημα Squash στην Πάτρα – Διακρίσεις για τους Πατρινούς αθλητές
16:34 Γιατί οι κατασκευαστές έβγαλαν τον φορτιστή από τα κουτιά των smartphones
16:32 ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
16:29 Ξεχώρισε η Πάτρα στο Εθνικό Πρωτάθλημα Squash
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ