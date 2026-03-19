 Μεγάλη επιτυχία για την ετήσια εκδήλωση των Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 14/03/2026 στην Πάτρα η ετήσια εκδήλωση και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, συγκεντρώνοντας πλήθος συναδέλφων, φίλων και εκπροσώπων φορέων, σε μια βραδιά με έντονο παλμό, εξαιρετική συμμετοχή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικοί εκπρόσωποι της πολιτικής και επαγγελματικής ζωής του τόπου.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, απηύθυνε χαιρετισμό, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Περιφέρειας προς τον κλάδο.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η τοποθέτηση του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Θεόδωρου Λουλούδη, ο οποίος τόνισε ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ενώ προανήγγειλε τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Ηλίας Κονταξής, που κάλεσε τα μέλη σε ενεργή συμμετοχή, καθώς και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, κ. Ηλίας Τσολάκης.

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος της Ένωσης, κα Σοφία Αρβανίτη, αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο της χρονιάς, τονίζοντας ότι υλοποιήθηκαν δράσεις εκπαίδευσης, συνεργασιών και κοινωνικής προσφοράς, ενώ επεσήμανε ότι η ασφάλιση αποτελεί πλέον αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του ασφαλιστή στην κοινωνία. Παράλληλα, ενημέρωσε τα μέλη για την ένταξη των συναδέλφων στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, δίνοντας σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης του επαγγέλματος.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στους χορηγούς της εκδήλωσης – ALLSAFE, Classfit, Extra Assistance, Sofos, Insurance Beat, Elpha Ασφάλειες, Galiatsatos Glass και Orizon Ασφαλιστική – των οποίων η στήριξη συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της βραδιάς.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, με την κοπή της πίτας, πλούσιο δείπνο και ζωντανή μουσική, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη συνοχή της ασφαλιστικής κοινότητας.

Η Ένωση ανανεώνει το ραντεβού της για νέες δράσεις, με στόχο την ενίσχυση του κλάδου και την προώθηση της ασφαλιστικής συνείδησης στην κοινωνία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



