Επιμένει ο Μητροπολίτης Δωδώνης: «Απαράδεκτο» το πουκάμισο έξω σε ομιλητή

Επέμεινε στην άποψη του για την παρατήρηση που απηύθυνε σε εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Ζακύνθου, ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, αφορούσε την εμφάνιση του διευθυντή δημοτικού σχολείου που θα εκφωνούσε τον πανηγυρικό της ημέρας.

Δείτε ακόμα: Ζάκυνθος: Η δημόσια απάντηση του Διευθυντή Σχολείου που δέχθηκε παρατήρηση από τον Μητροπολίτη Δωδώνης

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο ιεράρχης επανέλαβε την άποψή του, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο» και «αίσχος» το γεγονός ότι ο ομιλητής βρισκόταν στο κέντρο της Ωραίας Πύλης με τέτοια εμφάνιση. «Δεν έγινε για το ντύσιμό του, αλλά για το ξε-ντύσιμό του. Μπορεί ένας καθηγητής να σταθεί στο κέντρο του ναού, την ημέρα της εθνικής επετείου, και να μιλάει με το πουκάμισο έξω;», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί μια τέτοια κατάσταση».

Ο Μητροπολίτης διευκρίνισε ότι διαφωνεί ρητά με την προσέγγιση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, ο οποίος είχε προτρέψει τους πιστούς να έρχονται στην εκκλησία «όπως είναι». «Στην εκκλησία ανεχόμαστε τραγικές συμπεριφορές ως προς το ντύσιμο. Άλλο το εκκλησίασμα και άλλος ο ομιλητής στο κέντρο της Ωραίας Πύλης», τόνισε, σημειώνοντας ότι δεν θα είχε επέμβει αν ο εκπαιδευτικός δεν βρισκόταν σε προβεβλημένη θέση. «Υπήρχαν και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι, και κάνουμε υπομονή, αλλά στο κέντρο του ναού είναι διαφορετικό».





Η συνομιλία στην εκπομπή πήρε έντονο τόνο, με τον Μητροπολίτη να κλείνει απότομα το τηλέφωνο, κατηγορώντας τους παρουσιαστές ότι δεν τον άφηναν να ολοκληρώσει τις απόψεις του. Το επεισόδιο έρχεται σε συνέχεια της ανάρτησης του ίδιου του καθηγητή στο Facebook, όπου εξέφρασε τη λύπη του και δήλωσε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει, ενώ η εκπαιδευτική κοινότητα απάντησε με το σύνθημα «Διδάσκουμε με το παράδειγμα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



