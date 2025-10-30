Ζάκυνθος: Η δημόσια απάντηση του Διευθυντή Σχολείου που δέχθηκε παρατήρηση από τον Μητροπολίτη Δωδώνης

Ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας, προέβη σε δημόσια δήλωση μέσω κοινωνικών δικτύων, σχολιάζοντας το επεισόδιο που σημειώθηκε ανήμερα της εθνικής επετείου, κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου του για την 28η Οκτωβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, ο εκπαιδευτικός έχει δεχθεί πίεση από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να τοποθετηθεί σχετικά με την έντονη αντίδραση του Μητροπολίτη Δωδώνης, Χρυσόστομου, ο οποίος διέκοψε την ομιλία επαναλαμβάνοντας φράσεις όπως «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο; Με τα πουκάμισα έξω; Απαράδεκτο, αίσχος!», ωστόσο ο ίδιος δεν πρόκειται να δώσει καμία άλλη έκταση στο θέμα.

Ο κ. Φλάμπουρας διευκρινίζει ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση να προκαλέσει ή να δοθεί τόση δημοσιότητα στο ζήτημα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το περιστατικό. «Δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στο τέλος της ομιλίας του εισέπραξε τη συμπαράσταση όλων των παρευρισκόμενων απέναντι σε ό,τι χαρακτηρίζει «άδικη επίθεση».

Παράλληλα τονίζει ότι, στο τέλος της ομιλίας του, εισέπραξε από όλους τους παρευρισκομένους τη συμπαράστασή τους «απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα». «Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν» και καταλήγει λέγοντας ότι δεν έχει πρόθεση να προσθέσει κάτι περισσότερο ή να εμπλακεί σε καμία συζήτηση.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε ευρέως, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική και ευρύτερη κοινωνική κοινότητα της Ζακύνθου, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως υπερβολικό και ανάρμοστο, ιδίως σε εκδήλωση εθνικής μνήμης.

