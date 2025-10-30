Ζάκυνθος: Οργή εκπαιδευτικών μετά την παρατήρηση του Μητροπολίτη Δωδώνης σε διευθυντή μέσα στην εκκλησία ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη δυσαρέσκεια προκάλεσε στη Ζάκυνθο η δημόσια παρατήρηση του Μητροπολίτη Δωδώνης προς διευθυντή δημοτικού σχολείου, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας για την 28η Οκτωβρίου, με αφορμή την ενδυμασία του. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών έκανε λόγο για προσβολή της αξιοπρέπειας του εκπαιδευτικού και απαράδεκτη συμπεριφορά.

30 Οκτ. 2025 13:07
Pelop News

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Ζάκυνθο η στάση του Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομου, ο οποίος επέπληξε δημόσια τον διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου, Ηλία Φλάμπουρα, για την αμφίεσή του μέσα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, την ώρα που εκφωνούσε τον πανηγυρικό λόγο για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

«Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο τέτοια ημέρα στην εκκλησία. Απαράδεκτος», φέρεται να είπε ο Μητροπολίτης, προκαλώντας αμηχανία στο εκκλησίασμα. Ο διευθυντής συνέχισε κανονικά την ομιλία του, ενώ στο τέλος απάντησε εμμέσως: «Επειδή στην αρχή της ομιλίας δέχθηκα μια επίθεση, αυτά ίσως ήταν μια απάντηση σε όσους μου επιτέθηκαν».

Η στάση του Μητροπολίτη προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, ο οποίος σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «απαράδεκτη προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας» ενός εκπαιδευτικού που υπηρετεί με ήθος και συνέπεια.

«Η δημόσια επίπληξη, μάλιστα μέσα σε χώρο λατρείας και μπροστά σε κοινό, δεν συνάδει ούτε με τις αξίες του σεβασμού, της ευγένειας και της χριστιανικής αγάπης που η Εκκλησία πρεσβεύει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Σύλλογος στηρίζει τον διευθυντή, υπογραμμίζοντας ότι «ο δάσκαλος δεν υπηρετεί το ένδυμα, αλλά την ψυχή· δεν διδάσκει με το περίβλημα, αλλά με το παράδειγμα».

Το περιστατικό, που συνέβη κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής δοξολογίας στον Άγιο Νικόλαο, έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στο νησί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να θεωρούν πως πρόκειται για αδικαιολόγητη και προσβλητική συμπεριφορά απέναντι σε έναν εκπαιδευτικό λειτουργό.

Δείτε όλο το επεισόδιο και την απάντηση του εκπαιδευτικού από το 20:30 του παρακάτω βίντεο
