Επιμένει ο Τραμπ για Γροιλανδία: «Τώρα είναι η ώρα και θα γίνει»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με έντονο τρόπο στο θέμα της Γροιλανδίας, δηλώνοντας την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 ότι «τώρα είναι η ώρα, και θα γίνει!!!».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι η Δανία δεν κατάφερε εδώ και χρόνια να αντιμετωπίσει την «αυξανόμενη ρωσική απειλή» στην περιοχή, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του ΝΑΤΟ τα τελευταία 20 χρόνια. «Δυστυχώς, η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα γι’ αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση απαιτεί άμεση αλλαγή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα δεχθεί λιγότερο από την πλήρη κυριότητα της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομο έδαφος υπό δανική κυριαρχία. Τόσο η κυβέρνηση της Δανίας όσο και η τοπική κυβέρνηση της Γροιλανδίας έχουν απορρίψει κατηγορηματικά κάθε συζήτηση για πώληση του νησιού ή αλλαγή του καθεστώτος του, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής.

Η δήλωση του κ. Τραμπ έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή του το Σάββατο για επιβολή δασμών 10% σε προϊόντα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ των οποίων η Δανία) από την 1η Φεβρουαρίου 2026, με δυνατότητα αύξησης στο 25% από τον Ιούνιο, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. Ο ίδιος δικαιολόγησε την κίνηση αυτή επικαλούμενος την κρίσιμη σημασία της Γροιλανδίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, λόγω της αυξανόμενης στρατιωτικής και οικονομικής παρουσίας της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

Από την πλευρά τους, Δανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι απορρίπτουν τον ισχυρισμό περί «κενού ασφαλείας», επισημαίνοντας ότι η Γροιλανδία καλύπτεται πλήρως από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ για συλλογική άμυνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εννέα χώρες που επηρεάζονται από τις απειλές δασμών προετοιμάζουν κοινή στάση και πιθανά αντίμετρα.

Ο Λευκός Οίκος, η δανική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας δεν είχαν εκδώσει άμεση επίσημη απάντηση έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026.

