Υπόθεση Γροιλανδίας: Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία κατά του Τραμπ!

Κοινή ανακοίνωση από τις 8 ευρωπαϊκές χώρες, που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου λόγω Γροιλανδίας επειδή δεν συμφωνούν με την απόφασή του να «αρπάξει» τη Γροιλανδία…

Υπόθεση Γροιλανδίας: Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία κατά του Τραμπ!
18 Ιαν. 2026 15:43
Pelop News

Οι οχτώ ευρωπαϊκές χώρες, που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου λόγω Γροιλανδίας (επειδή δεν συμφωνούν με την απόφασή του να «αρπάξει» τη Γροιλανδία), εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία σημειώνουν τα εξής:

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στο Βασίλειο της Δανίας και στον λαό της Γροιλανδίας. Οι απειλές επιβολής δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και γεννούν τον κίνδυνο ενός επικίνδυνου καθοδικού σπιράλ.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι και συντονισμένοι στην ανταπόκρισή μας. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας. Ως μέλη του ΝΑΤΟ, είμαστε δεσμευμένοι στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής στο πλαίσιο των κοινών διατλαντικών συμφερόντων.

Η δανέζικη άσκηση “Αρκτική Αντοχή” που είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων και διεξάγεται με συμμάχους, ανταποκρίνεται σε αυτήν την ανάγκη. Δεν συνιστά απειλή για κανέναν».

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία και Νορβηγία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:52 Δυο στα δυο για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
15:52 Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Στο 0-0 η Παναχαϊκή, Θύελλα – Παναιγιάλειος 1-1
15:43 Υπόθεση Γροιλανδίας: Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία κατά του Τραμπ!
15:36 Πυκνό χιόνι σε Κρίκελο, Φουρνά, Παύλιανη, Περτούλι, Τρίκαλα Κορινθίας
15:27 Επανεμφάνιση Γρηγόρη Δημητριάδη και δήλωση με νόημα για τις εκλογές
15:26 Φοβερές στιγμές και φέτος στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας – Φωτογραφίες
15:21 Ο Μακρόν προτείνει αντεπίθεση κατά του Τραμπ
15:15 Το Ιδρυμα Νόμπελ κόβει την όρεξη του Ντόναλντ Τραμπ
15:02 Αδωνις Γεωργιάδης: «Τρέξτε να εμβολιαστείτε, προλαβαίνετε…»
14:59 Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο ανήλικος από το αλκοόλ
14:54 Επιμένει ο Χάρης Δούκας: «Καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία»
14:48 Γουρλή για τον Ολυμπιακό διαιτητή όρισε η ΟΥΕΦΑ την Τρίτη στο «Καραϊσκάκης»
14:43 ΟΙ Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ έμαθαν πολλά στο τουρνουά του ΝΟ Βουλιαγμένης – Φωτογραφίες
14:41 Ταξιτζήδες Αθήνας: Νέα 48ωρη απεργία και επίθεση σε Κυρανάκη και Μητσοτάκη!
14:36 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος για ανάρτηση Μητσοτάκη: «Μα καλά, σε άλλη χώρα ζει;»
14:30 ΤΙΤΑΝ – Πάτρα: Κοπή πίτας και νέο στρατηγικό πλάνο
14:20 Η ΝΕΠ θα κόψει βασιλόπιτα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
14:18 Ταϋγετος: Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών, με συνδρομή και της ΕΜΑΚ Πάτρας
14:17 Γιώργος Παπανδρέου στο London Business School: Αν η Ευρώπη δεν δράσει, θα καταστεί αδιάφορη.
14:00 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Πάτρα: Μάρτυρες του Ιεχωβά αφήνουν γράμματα σε σπίτια, καταγγελίες στην «Π»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ