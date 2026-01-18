Υπόθεση Γροιλανδίας: Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία κατά του Τραμπ!

Οι οχτώ ευρωπαϊκές χώρες, που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου λόγω Γροιλανδίας (επειδή δεν συμφωνούν με την απόφασή του να «αρπάξει» τη Γροιλανδία), εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία σημειώνουν τα εξής:

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στο Βασίλειο της Δανίας και στον λαό της Γροιλανδίας. Οι απειλές επιβολής δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και γεννούν τον κίνδυνο ενός επικίνδυνου καθοδικού σπιράλ.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι και συντονισμένοι στην ανταπόκρισή μας. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας. Ως μέλη του ΝΑΤΟ, είμαστε δεσμευμένοι στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής στο πλαίσιο των κοινών διατλαντικών συμφερόντων.

Η δανέζικη άσκηση “Αρκτική Αντοχή” που είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων και διεξάγεται με συμμάχους, ανταποκρίνεται σε αυτήν την ανάγκη. Δεν συνιστά απειλή για κανέναν».

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία και Νορβηγία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



