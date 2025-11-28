Επιπλέον ημέρες προβολής του GNTM
Η ανακοίνωση του STAR για την ημέρες προβολής του ριάλιτι μόδας GNTM.
Σε αλλαγές στο πρόγραμμά του, ενισχύοντας την παρουσία του GNTM με δύο προβολές την εβδομάδα, προχωρά o τηλεοπτικός σταθμός Star.
Το ριάλιτι μόδας θα συναντά πλέον το κοινό κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00, προσθέτοντας περισσότερη δράση και ένταση στη βραδινή ζώνη.
Με τον διαγωνισμό να μπαίνει σε πιο απαιτητική φάση, οι υποψήφιοι μοντέλα βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα πιο δύσκολες δοκιμασίες. Η αγωνία μεγαλώνει και μόνο όποιος αντέξει την πίεση θα διεκδικήσει τον τίτλο. Ποιος θα επικρατήσει στο τέλος;
