Επιπλέον ημέρες προβολής του GNTM

Σε αλλαγές στο πρόγραμμά του, ενισχύοντας την παρουσία του GNTM με δύο προβολές την εβδομάδα, προχωρά o τηλεοπτικός σταθμός Star.

Το ριάλιτι μόδας θα συναντά πλέον το κοινό κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00, προσθέτοντας περισσότερη δράση και ένταση στη βραδινή ζώνη.

Με τον διαγωνισμό να μπαίνει σε πιο απαιτητική φάση, οι υποψήφιοι μοντέλα βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα πιο δύσκολες δοκιμασίες. Η αγωνία μεγαλώνει και μόνο όποιος αντέξει την πίεση θα διεκδικήσει τον τίτλο. Ποιος θα επικρατήσει στο τέλος;

