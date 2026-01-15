Επιπτώσεις των αργοτικών μπλόκων: Τρεις ώρες για μια παράδοση στη ΒΙΠΕ Πατρών
Με καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων. Υπάρχουν εμπόδια, κυρίως για την μετακίνηση από Πάτρα σε Θεσσαλονίκη.
Δύσκολη κατάσταση έχει διαμορφωθεί στις μεταφορές, καθώς τα αγροτικά μπλόκα σε εθνικές οδούς δεν έχουν σταματήσει από τα τέλη Νοεμβρίου. Οι επιπτώσεις στον κλάδο των μεταφορικών εταιρειών είναι σε κάποιες περιπτώσεις έντονες με καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων, ενώ στα υπεραστικά λεωφορεία υπάρχει ταλαιπωρία για τους επιβάτες.
Ο κ. Γιάννης Θεοδωρόπουλος, της μεταφορικής Μπέλεχας, ανέφερε στην «Π» τεράστιες καθυστερήσεις στα υπεραστικά -και όχι μόνο- δρομολόγια. «Υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό, λόγω υπερεργασίας, και έχουν δίκιο», είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος και εξήγησε ότι συχνά, οι ώρες συνεχόμενης οδήγησης είναι πολλές και οι μεταφορικές εταιρείες αναγκάζονται να επιστρατευτούν δύο οδηγούς για το κάθε φορτηγό.
«Οι καθυστερήσεις πάνε πίσω τους πελάτες, αλλά και τις αποθήκες, τους οδηγούς και γενικά όλους τους εργαζόμενους της μεταφορικής. Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στα επαγγελματικά οχήματα. Τα μόνα θετικά, είναι πως η κίνηση αναφορικά με την πελατεία δεν έχει μειωθεί και ότι η εθνική οδός Πατρών-Αθηνών δεν έχει μπλόκα. Παρόλα αυτά, δουλειές εντός της Αχαΐας έχουν σίγουρα χαθεί» είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος.
Μιλώντας με τον κ. Γιάννη Καϊμακά, της ομώνυμης μεταφορικής, μάθαμε πως μεγάλο πρόβλημα μεταφορών υπάρχει στην Πάτρα και τις γύρω περιοχές. «Η Πάτρα έχει κοπεί στα δύο» μας είπε. «Πριν, για να πάει το φορτηγό μέχρι την ΒΙΠΕ χρειαζόταν μισή ώρα, ενώ τώρα η διαδρομή προσεγγίζει το τρίωρο. Ευτυχώς, η διαδρομή Πάτρα-Αθήνα γίνεται χωρίς προβλήματα, με εξαιρέσεις κλειστών δρόμων κάποιες φορές στο Κιάτο. Ο δρόμος για τη Θεσσαλονίκη αποτελεί “ανοιχτή πληγή”, καθώς η καθυστέρηση είναι κοντά στο δίωρο».
Σχετικά με πιθανές οικονομικές επιπτώσεις, ο κ. Καϊμακάς είπε πως «είναι νωρίς ακόμα για να κρίνουμε, καθώς είναι περίοδος απογραφών, όμως ίσως να υπάρξει κάποια δυσκολία, λόγω της αύξησης των αμοιβών των οδηγών, πράγμα που θα επηρεάσει αποκλειστικά το εμπόριο χονδρικής».
Από την άλλη, υπάρχουν και επαγγελματίες που δεν επηρεάστηκαν. Ο κ. Αριστείδης Τσιντώνης, περιέγραψε μια διαφορετική εικόνα: «Δεν έχει παρουσιαστεί για εμάς κανένα πρόβλημα. Τα έχω ακούσει γενικά, αλλά δεν τα πιστεύω. Ίσως εγώ να είμαι τυχερός», είπε. Σχετικά με την κατάσταση των μπλόκων, τόνισε ότι για την κυκλοφοριακή συμφόρηση ευθύνη έχει η αστυνομία, φέρνοντας ως παράδειγμα την Περιμετρική Πατρών κοντά στην Εγλυκάδα: «Γιατί η αστυνομία δεν αφήνει τα αυτοκίνητα να περάσουν, αφού δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα;».
ΚΤΕΛ
Από την άλλη πλευρά, ο αντιπρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, Χρήστος Παπανδρέου, τόνισε στην «Π» ότι η κατάσταση έχει γίνει δύσκολη: «Υπάρχουν εμπόδια, κυρίως στα δρομολόγια από Πάτρα προς Θεσσαλονίκη». Πρόσθεσε ότι τα δρομολόγια προς Πύργο και γενικά προς τη Δυτική Ελλάδα, συνεχίζονται, όμως γίνονται από παράδρομους και όχι από τους αυτοκινητόδρομους. Η δε επιβατική κίνηση έχει μειωθεί δραματικά, μετά το καθιερωμένο “ζενίθ” των φοιτητικών μετακινήσεων λόγω γιορτών, καθώς υπάρχει αβεβαιότητα από την πλευρά του κόσμου και φόβος, κυρίως για την ταλαιπωρία των μεγάλων μετακινήσεων. Σαν παράδειγμα καθυστέρησης, μας πληροφόρησε πως παλιότερα ο χρόνος του ταξιδιού από Πάτρα προς Θεσσαλονίκη μέσω Εγνατίας Οδού ήταν γύρω στις 6 ώρες, όμως τώρα έχει αυξηθεί στις 8. Αντίστοιχα, για τον ίδιο προορισμό, αλλά μέσω Λαμίας, οι 7 ώρες έχουν γίνει 8.30-9, με τα λεωφορεία να αναγκάζονται να κινούνται στην παλιά Εθνική Οδό.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News