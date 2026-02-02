Επίσημα νόμος της ΕΕ η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου – Ποιος ο ρόλος της Ελλάδας

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός που απαγορεύει την εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το φθινόπωρο του 2027, γεγονός που επιταχύνει τις διεργασίες για την ανάπτυξη του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και την αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας στο εγχείρημα της απεξάρτησης της Ευρώπης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές, με τη χρήση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. πρέπει να προετοιμαστούν για την πλήρη κατάργηση του ρωσικού αερίου με συντονισμένο τρόπο ώστε να δοθεί στην αγορά επαρκής χρόνος προσαρμογής, χωρίς να ανακύψει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού ή σημαντικός αντίκτυπος στις τιμές της ενέργειας. Έτσι, οι χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια διαφοροποίησης για το φυσικό αέριο και να τα υποβάλουν στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου 2026.

Στ. Παπασταύρου: Ζήτημα εθνικής σημασίας ο κάθετος διάδρομος

Τις ενεργειακές αυτές εξελίξεις σχολίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, όπου τόνισε ότι η απόφαση για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί μία αλλαγή ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή και συνιστά τερματισμό του παράδοξου φαινομένου από τη μία η Ευρώπη να στηρίζει την Ουκρανία και από την άλλη να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας μέσω της αγοράς του φυσικού αερίου. Ενώ πρόσθεσε ότι η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται, προσφέρει στην Ελλάδα την ευκαιρία να διαδραματίσει ρόλο ενεργειακού κόμβου στην Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου.

«Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου αλλάζει τις ισορροπίες. Δημιουργεί εναλλακτικές διαδρομές για την Ευρώπη, αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού κόμβου στην περιοχή και περιορίζει τον ενεργειακό ρόλο της Τουρκίας. Είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος και στρατηγικής επιλογής», ανέφερε και υπογράμμισε ότι ο κάθετος διάδρομος όχι μόνο αποτελεί ένα σύνθετο εγχείρημα χωρίς προηγούμενο, αλλά και κάτι περισσότερο από ένα ενεργειακό έργο, καθώς διανοίγει ευκαιρίες για το εμπόριο, τις μεταφορές και ευρύτερα για την οικονομία.

Μάλιστα, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η επιτυχία του ενεργειακού διαδρόμου αποτελεί ζήτημα εθνικής στρατηγικής, επισήμανε ότι οι ΗΠΑ αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου και ανακοίνωσε ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας των εμπλεκόμενων χωρών στην Ουάσιγκτον με Αμερικανούς αξιωματούχους, ώστε να προχωρήσει γρήγορα το εγχείρημα.

Αλ. Εξάρχου: Η Ευρώπη να στηρίξει τον κάθετο ενεργειακό άξονα

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE, μιλώντας πρόσφατα από το Νταβός, σημείωσε ότι, εάν τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. εννοούν τα περί απαγόρευσης εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, θα έπρεπε να είχαν σπεύσει ήδη να εξασφαλίσουν εγγυημένες ποσότητες και τιμές με μακροπρόθεσμες συμβάσεις από άλλους προμηθευτές, όπως οι ΗΠΑ. Ειδάλλως, όπως σχολίασε, εάν περιμένουν να έρθει το 2028 για να λάβουν αποφάσεις, κινδυνεύουν να βρεθούν σε μειονεκτική διαπραγματευτική θέση, κάνοντας έκκληση για συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων από την Ε.Ε.

Μάλιστα, ο κ. Εξάρχου επισήμανε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε άμεσα στη νέα κατάσταση και τόνισε την ανάγκη να επιδοτηθεί, να στηριχθεί και να αναβαθμιστεί από την Ευρώπη ο κάθετος ενεργειακός άξονας και οι υποδομές του, ώστε να καταστεί οικονομικότερη η προμήθεια αμερικανικού LNG.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



