Επίσημη εκκίνηση του «Μηχανισμού Διακυβέρνησης RIS3» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ανοιχτή προς την 4πλή έλικα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας στα πλαίσια της 1ης Ημερίδας του «Μηχανισμού ∆ιακυβέρνησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)» που διοργάνωσε η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.

Την ενότητα για την Στρατηγική Διάσταση του Μηχανισμού Διακυβέρνησης RIS3 άνοιξε ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος. Ο Αντιπεριφερειάρχης επεσήμανε την στρατηγική διάσταση της Καινοτομίας για την ΠΔΕ με διακριτό πλέον πυλώνα στο υπό έγκριση Στρατηγικό Σχεδιασμό 2025 – 2028.

Σχετικά με την ανάγκη λειτουργίας του Μηχανισμού Διακυβέρνησης της RIS3 στην Δυτική Ελλάδας, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας τόνισε ότι: «Ο Μηχανισμός Διακυβέρνησης λειτουργεί ως κόμβος συντονισμού μεταξύ Περιφέρειας, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι η στρατηγική μεταφράζεται σε δράσεις, συνεργασίες και αποτελέσματα, και όχι μόνο σε επιμέρους παρεμβάσεις. Ο Μηχανισμός είναι το μέσο για να μετατραπεί αυτή η στρατηγική πρόθεση της RIS3 σε πράξη: με τεκμηριωμένα δεδομένα, συμμετοχική διαδικασία και στοχευμένες δράσεις.»

Επιπλέον ο Αντιπεριφερειάρχης καλώντας σε συμμετοχή τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα, τους φορείς και την κοινωνία των πολιτών, επισήμανε ότι: «Ο Μηχανισμός θα υποστηρίξει τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος καινοτομίας στην περιφέρεια, με στόχο να εντοπίσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Θα θεσμοθετήσει και θα λειτουργήσει διαδικασίες διαβούλευσης και επιχειρηματικής ανακάλυψης ώστε οι πρωτοβουλίες και οι ανάγκες των επιχειρήσεων και της έρευνας να ενσωματώνονται στον σχεδιασμό. Θα φέρει στο προσκήνιο μια νέα κουλτούρα διακυβέρνησης πιο συμμετοχική, πιο διαφανής, πιο στρατηγική.»

Στη συνέχεια της ενότητας, η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, Σταυρούλα Πελεκάση έκανε τη σύνδεση της περιφερειακής διάστασης της RIS3 με την εθνική στρατηγική.

Στην Ημερίδα συμμετείχε ως Γραμματέας του γνωμοδοτικού οργάνου «Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας ΠΔΕ (ΠΣΕΚ)» ο καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Δημήτρης Μούρτζης, που τοποθετήθηκε σχετικά με τον συμβουλευτικό ρόλο του Π.Σ.Ε.Κ., τους δεσμούς με το οικοσύστημα και την συμβολή στη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης. Ακολούθησε ο Προϊστάμενος Μονάδας Α’, ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ Νίκος Θωμόπουλος, αναφερόμενος στην πολιτική STEP.

Την Ενότητα για την Αναλυτική Παρουσίαση του Μηχανισμού, άνοιξε η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υπεύθυνη της Πράξης, Νατάσσα Πυργάκη, επισημαίνοντας την αναγκαία σύνδεση που εξυπηρετείται από την Πράξη του Μηχανισμού Διακυβέρνησης RIS3 με τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό της ΠΔΕ.

Στη συνέχεια, ο Συντονιστής του φυσικού αντ/νου, Σωτήρης Παυλέας, παρουσίασε τα κύρια σημεία που στοιχειοθετούν την ενταγμένη στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας Πράξη.

Μεταξύ αυτών:

Ο συντονισμός και παρακολούθηση υλοποίησης της RIS3 ΠΔΕ

Η τεκμηρίωση και Ανάλυση Πολιτικών Καινοτομίας

Η ανάπτυξη Ψηφιακών Υποδομών Παρακολούθησης (Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Τεχνολογικής και Επιχειρηματικής Ευφυΐας & Ανάπτυξη δεικτών, dashboards και δυνατοτήτων ανάλυσης για την υποστήριξη λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων.)

Η τεκμηρίωση ενεργειών, έκδοση εκθέσεων παρακολούθησης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων

Η Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

Η χαρτογράφηση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας της ΠΔΕ

Ακολούθησε, η Προϊσταμένη του αρμόδιου Τμήματος της Δι.Α.Π & Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Πράξης, Σοφία Καρβέλη συνοψίζοντας τις έως σήμερα δράσεις εξωστρέφειας του Μηχανισμού από την ένταξη της Πράξης (συνέδρια S3CoP DG REGIO, Smart City Expo World Congress 2025).

Η ημερίδα έκλεισε με την διαδραστική ενότητα «Καινοτομία στην Πράξη» που άνοιξε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος RIS3 της ΠΔΕ, Λυκούργος Σταυρουλόπουλος.

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των έργων RIS3 της ΠΔΕ ΠΠ 2014-2020 παρουσιάστηκαν σε προβολή οπτικοακουστικού υλικού με συνεντεύξεις εκπροσώπων εταιρειών που ενισχύθηκαν.

Μετά το τέλος των εργασιών της ημερίδας τα μέλη του Μηχανισμού υπό την στρατηγική καθοδήγηση της Περιφερειακής Αρχής θα αξιοποιήσουν το σύνολο των αποτελεσμάτων ανατροφοδώντας το Σχέδιο Δράσης της Πράξης.

Στο προσεχές διάστημα ο Μηχανισμός Διακυβέρνησης RIS3 θα ανακοινώσει τις επερχόμενες δράσεις, παράλληλα με την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος, των Μελετών και των λοιπών δράσεων.

Η 1Η Ημερίδα στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι όλων των επιπέδων της Διακυβέρνησης της RIS3 αποτέλεσε την εκκίνηση μιας σειράς δράσεων που θα συνεχιστούν στην ΠΕ Αιτ/νιας & Ηλείας συμβάλλοντας στην συνεκτικότητα του εγχειρήματος σε όλη την επικράτεια της ΠΔΕ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



