Επίσημο: Ματαιώνονται οι αγώνες F1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω πολέμου

Η F1 περίμενε έως την τελευταία στιγμή ελπίζοντας σε κατάπαυση του πυρός, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη εγκαίρως για το πρόγραμμα της σεζόν.

Επίσημο: Ματαιώνονται οι αγώνες F1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω πολέμου
16 Μαρ. 2026 9:36
Pelop News

Η Formula 1 ανακοίνωσε την ακύρωση των δύο προγραμματισμένων αγώνων του Απριλίου στη Μέση Ανατολή, στο Μπαχρέιν (12 Απριλίου) και στη Σαουδική Αραβία (19 Απριλίου), λόγω της συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Η απόφαση λήφθηκε για λόγους ασφάλειας και logistics, καθώς η κατάσταση στην περιοχή δεν επέτρεπε ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Η F1 περίμενε έως την τελευταία στιγμή ελπίζοντας σε κατάπαυση του πυρός, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη εγκαίρως για το πρόγραμμα της σεζόν.

Χωρίς αγώνες τον Απρίλιο

Η ματαίωση των δύο αγώνων σημαίνει ότι ο Απρίλιος του 2026 δεν θα έχει GP, δημιουργώντας πενταβδομαδιακό κενό μεταξύ των αγώνων της Ιαπωνίας (29 Μαρτίου) και του Μαϊάμι (3 Μαΐου). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δύο αγώνων μέσα στη σεζόν εδώ και χρόνια, χωρίς να υπολογίζεται το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Η F1 εξέτασε πιθανές εναλλακτικές πίστες για αντικατάσταση των αγώνων, όπως η Ίμολα, αλλά τα υψηλά κόστη και η οργανωτική δυσκολία οδήγησαν στην απόφαση να μην προχωρήσει καμία λύση. Έτσι, η φετινή σεζόν θα περιλαμβάνει τελικά 22 GP, έναντι των 24 που ήταν αρχικά προγραμματισμένα.

Η τελευταία φορά που υπήρξε τόσο μεγάλο κενό μεταξύ δύο αγώνων σε μια σεζόν είχε σημειωθεί το 1999, όταν είχε ακυρωθεί το GP της Αργεντινής μεταξύ αυτών σε Αυστραλία και Βραζιλία.

