Επισκέψεις και δράσεις του ΕΚΑΜΕ ενόψει Πάσχα

Μέρες αγάπης, φροντίδας και ουσιαστικής στήριξης έζησαν οι ωφελούμενοι του ΕΚΑΜΕ Αιγίου μέσα από μια σειρά πασχαλινών δράσεων και προσφορών. Φορείς, σύλλογοι και πολίτες στάθηκαν δίπλα στη δομή, ενισχύοντας έμπρακτα το έργο της και στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης.

08 Απρ. 2026 13:13
Pelop News

Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 ο υποψήφιος βουλευτής κ. Θεμιστοκλής – Ανδρέας Μπάκας, για ακόμα μια φορά, επισκέφθηκε το ΕΚΑΜΕ για να μοιράσει πασχαλινά γλυκίσματα σε όλους τους ωφελούμενους. Το ειλικρινές ενδιαφέρον του όλα αυτά τα χρόνια κάνει τους ανθρώπους του χώρου να νιώθουν τεράστια ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό του.

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε το 4ο μαθητικό πασχαλινό παζάρι Αιγιαλείας, μέρος των εσόδων δόθηκαν στο ταμείο του Συλλόγου και σάντουιτς στους ωφελούμενους του ΕΚΑΜΕ, χορηγία της Ένωσης Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.

Το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκε μία εκδήλωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ» Ροδιάς Αιγιαλείας, στην πλατεία του χωριού, από την οποία συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για το δεκατιανό των εξυπηρετούμενων και οικονομική ενίσχυση (70€) από τους παρευρισκομένους.

Τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026, οι εξυπηρετούμενοι του ΕΚΑΜΕ με τους εκπαιδευτές τους και μέλη της διοίκησης εκκλησιάστηκαν και μετάλαβαν στον Ι. Ν Ταξιαρχών Αιγίου ενόψει Πάσχα.

Τη Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 τελέστηκε το μυστήριο του ιερού ευχελαίου από τους σεβαστούς πατέρες Σπυρίδων Αλεξόπουλο και Αναστάσιο Καμπούρη. Μυρώθηκαν όλοι οι παρευρισκόμενοι και αντάλλαξαν μεταξύ τους ευχές για Καλό Πάσχα. Οι ωφελούμενοι αποχώρησαν με τα χέρια γεμάτα από κουλούρια και γλυκίσματα φτιαγμένα από τα χεράκια τους και άλλα πασχαλινά εδέσματα από φίλους και χορηγούς του χώρου και δεν έλειπε η λαμπάδα που οι ίδιοι δημιούργησαν.

Η διοίκηση του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά όλους τους ανωτέρω για τις επισκέψεις και τις δράσεις προς ενίσχυση του φορέα και τους εύχεται Καλή Ανάσταση με υγεία και γαλήνη στις οικογένειές τους.

