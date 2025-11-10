Επίσκεψη Δένδια στην Κύπρο: Συναντήσεις με Πάλμα και Χριστοδουλίδη

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μεταβαίνει στη Λευκωσία για συντονισμό σε ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.

10 Νοέ. 2025 8:52
Pelop News

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναχωρεί σήμερα για την Κύπρο, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών στη Λευκωσία. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα, και θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κύπρος: Αρνητική εξέλιξη οι τουρκικές προκλήσεις στη νεκρή ζώνη, λέει ο Χριστοδουλίδης

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου και στενού συντονισμού μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας. Οι συνομιλίες αναμένεται να εστιάσουν σε κοινές πρωτοβουλίες και στρατηγικές συνεργασίες, ενισχύοντας περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Η παραμονή του κ. Δένδια στη Λευκωσία θα περιλαμβάνει συζητήσεις για τρέχοντα ζητήματα περιφερειακής σταθερότητας, με έμφαση στην αμοιβαία υποστήριξη και την προώθηση κοινών στόχων στην Ανατολική Μεσόγειο.
