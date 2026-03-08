Επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο τη Δευτέρα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φτάνει στην Κύπρο σε μια κρίσιμη στιγμή λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή

Επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο τη Δευτέρα
08 Μαρ. 2026 12:57
Pelop News

Το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί την Κύπρο τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, σε μια επίσημη επίσκεψη που έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Διαβάστε επίσης: Κύπρος: Παρατείνονται τα μέτρα εκκένωσης στο Ακρωτήρι μέχρι την επόμενη εβδομάδα

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κρίσης, με την πρόσφατη επίθεση ιρανικής κατασκευής drone στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι να έχει οδηγήσει σε παράταση των μέτρων εκκένωσης περίπου 1.000 κατοίκων μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Η Κύπρος, ως στρατηγικός εταίρος της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτελεί κρίσιμο σημείο για τη διπλωματική και αμυντική συνεργασία.

