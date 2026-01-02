Επίσκεψη Νόρας Δράκου στα παιδιά των δημοτικών σχολείων

Οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την εξαιρετική αθλήτρια, η οποία συνομίλησε εγκάρδια μαζί τους, μοιραζόμενη εμπειρίες από την επιτυχημένη αθλητική της πορεία

02 Ιαν. 2026 16:13
Pelop News

Με μία μικρή εκδήλωση και την απονομή των διπλωμάτων κολύμβησης στο τελευταίο μάθημα, ολοκλήρωσαν τα μαθήματα κολύμβησης τα Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας που συμμετείχαν στο Α΄ Τρίμηνο.
Οι μαθητές των Γ΄ τάξεων και, όπου ήταν δυνατόν, των Δ΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, σε μία σειρά δέκα (10) μαθημάτων, με στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον, την εξοικείωση με το νερό, την εκμάθηση δεξιοτήτων κολύμβησης,
καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας, κοινωνικότητας και αυτοπεποίθησης.
Η πρόοδος των μαθητών υπήρξε ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν μαθητές που αρχικά δίσταζαν να εισέλθουν στο νερό, όμως με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών κολύμβησης όχι μόνο ξεπέρασαν τον φόβο τους, αλλά κατόρθωσαν στο τέλος να κολυμπούν με μόνο υποστηρικτικό μέσο τη σανίδα.

Επίσκεψη Νόρας Δράκου στα παιδιά των δημοτικών σχολείωνΗ χαρά και η αυτοπεποίθησή τους ήταν εμφανής, αποδεικνύοντας τη σημασία αυτών των μαθημάτων και την ανάγκη
ενεργής στήριξης από τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνέχιση και τη διεύρυνσή τους.
Ιδιαίτερης σημασίας στιγμή αποτέλεσε η επίσκεψη της διακεκριμένης αθλήτριας κολύμβησης Νόρας Δράκου, η οποία, αποδεχόμενη με χαρά πρόσκληση της ομάδας εκπαιδευτικών κολύμβησης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρευρέθηκε στο τελευταίο μάθημα κολύμβησης του Δημοτικού Σχολείου Ακταίου.

Οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου είχαν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την εξαιρετική αθλήτρια, η οποία συνομίλησε εγκάρδια μαζί τους, μοιραζόμενη εμπειρίες από την επιτυχημένη αθλητική της πορεία.
Η Νόρα Δράκου τόνισε στα παιδιά τη σημασία της προσπάθειας και της επιμονής που απαιτείται, καθώς όλα κατακτούνται με κόπο, ακόμα και όταν όλα φαίνονται δύσκολα.
Πρότρεψε τους μαθητές να θέτουν στόχους και να αντιμετωπίζουν με θάρρος τις προκλήσεις. Οι μαθητές με τη σειρά τους τη ρώτησαν μεταξύ άλλων για την ενασχόλησή της με την κολύμβηση, τις διακρίσεις της, τις θυσίες που απαιτήθηκαν, τον τρόπο ζωής και τη διατροφή της.

Στο τέλος, της πρόσφεραν ως δώρο ζωγραφιές τους με θέμα την κολύμβηση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους.

