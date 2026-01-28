Επίσκεψη των Γυναικών της Τοπικής «ΝΙΚΗΣ» στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών

Αντιπροσωπεία των Γυναικών της Νομαρχιακής Κοινότητας Αχαΐας του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος ΝΙΚΗ επισκέφθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 το Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα Πατρών, στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων και με κεντρικό άξονα το ενδιαφέρον για την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών.

Κατά την επίσκεψη, η αντιπροσωπεία προσέφερε στο Ίδρυμα μία τηλεόραση για τις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτό, μια κίνηση που έγινε δεκτή με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για το πολύτιμο έργο που επιτελεί το Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα στη στήριξη και τη φροντίδα παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη, εκφράζοντας τον σεβασμό και τη βαθιά εκτίμησή τους προς τη διοίκηση και το προσωπικό για την προσφορά τους.

Σε δήλωσή τους, οι Γυναίκες της Τοπικής Κοινότητας υπογράμμισαν ότι η προστασία των παιδιών, η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και το δικαίωμα κάθε παιδιού σε ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον αποτελούν σταθερή προτεραιότητα και βασικό πυλώνα της κοινωνικής τους δράσης.

