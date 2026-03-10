Επίσκεψη του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκαν το έργο και η στρατηγική του ΕΠΠ, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του στην υποστήριξη και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων, στη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά έργα, καθώς και στη διασύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Επίσκεψη του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας
10 Μαρ. 2026 15:32
Pelop News

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (ΕΠΠ). Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ, καθ. Βασίλης Λουκόπουλος, καθώς και το μέλος του Δ.Σ, κ. Στέλιος Κουτρουμπίνας, συνοδευόμενοι από στελέχη του Φορέα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκαν το έργο και η στρατηγική του ΕΠΠ, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του στην υποστήριξη και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων, στη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά έργα, καθώς και στη διασύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Από την πλευρά του, το ΕΛΚΑΚ παρουσίασε την αποστολή και το όραμά του, τις δράσεις του για την ανάπτυξη του αμυντικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τους μηχανισμούς ανάδειξης και υποστήριξης σχετικών πρωτοβουλιών.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις εταιρειών του καινοτόμου οικοσυστήματος του ΕΠΠ με δραστηριοποίηση σε τομείς διττής χρήσης τεχνολογιών, με στόχο τη διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών με το ΕΛΚΑΚ. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι εταιρείες Autonoma (με παρουσίαση εκθεμάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών), Meazon, Renesas, Safe Structures και Ylisense, καθώς και το Κέντρο Ικανοτήτων π-ΝΕΤ, ενώ πραγματοποιήθηκε περιήγηση στους εργαστηριακούς χώρους της Advent Technologies Holdings Inc.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας και της υλοποίησης κοινών δράσεων μεταξύ ΕΛΚΑΚ και ΕΠΠ, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο επιβεβαιώνει τη βούληση των δύο φορέων για τη συνέχιση της στήριξης και περαιτέρω ανάπτυξης του καινοτόμου οικοσυστήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επίσκεψη του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Επίσκεψη του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Επίσκεψη του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:17 Γιατί προφυλακίστηκε ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ
17:16 Το «όπλο» που βοηθά να μένουμε ψύχραιμοι στο στρες
17:12 Η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και μέτρα για χαμηλότερους λογαριασμούς
17:08 Προφυλακίστηκε ο 48χρονος που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ
17:05 Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον: Τα νέα δημοσιεύματα μιλούν για σχέση που δυναμώνει
17:00 Γιώργος Φλωρίδης στην «Π»: «Κίνδυνος για τη Δημοκρατία η επίθεση στη Δικαιοσύνη» ΒΙΝΤΕΟ
16:57 Στενά του Ορμούζ: Νέα προειδοποίηση από την Τεχεράνη για την ασφάλεια στην περιοχή
16:57 Καναδάς: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο
16:52 Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοβ με την Παρί – Πότε θα κριθεί η συμμετοχή του Μόρις
16:46 Γιώργος Πανουσόπουλος: Η ζωή, η οικογένεια και το ξεχωριστό αποτύπωμά του στο ελληνικό σινεμά
16:43 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Ημερομηνία – έκπληξη για τους ημιτελικούς
16:38 Αιγιάλεια: Συνέντευξη Τύπου Ανδριόπουλου για δημοτικά τέλη και στήριξη της τοπικής κοινωνίας
16:31 Γ’ Εθνική: Τότε θα γίνει η κλήρωση των play offs και play outs
16:28 Πάτρα – 12ο Δημοτικό: Τα αρχαία «διώχνουν» το σχολείο
16:23 Ανησυχία για το ψωμί μετά το νέο ενεργειακό σοκ – Τι λένε οι αρτοποιοί για τις τιμές
16:20 Η Βρετανία απορρίπτει προσωρινά την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών
16:12 Άκης Δείξιμος για Κώστα Δόξα: Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα ο αδερφός μου θα δικαιωθεί
16:09 Σοκ στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου: Εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μέσης Ανατολής μετά από επίθεση με drone
16:04 Ο Άραξος, οι «λύκοι» και ο «Σκορπιός» – Το σχέδιο της ΕΥΠ για έλεγχο και προστασία
15:56 Η εποχή των αλλεργιών άρχισε – Τι να κάνετε από τώρα για να προστατευτείτε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ