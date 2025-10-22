Επίσκεψη Ζελένσκι στη Σουηδία: Στο επίκεντρο η υπογραφή διμερούς εξοπλιστικής συμφωνίας

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στη Σουηδία, με κύριο στόχο την υπογραφή μιας σημαντικής διμερούς συμφωνίας για εξοπλιστικά ζητήματα, όπως ανακοίνωσε η σουηδική κυβέρνηση.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Σουηδό Πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον στην πόλη Λιντσέπιν. Μετά τη συνάντηση, οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία «θα παρουσιάσουν ειδήσεις σχετικά με (σουηδικές) εξαγωγές στον τομέα της άμυνας».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός πρόκειται επίσης να επισκεφθούν μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα. Η επίσκεψη αυτή υπογραμμίζει την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Σουηδίας και Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει να αναζητά ισχυρή υποστήριξη και προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού από τους δυτικούς εταίρους του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



