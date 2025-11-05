Επίσκεψη Ζελένσκι στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο – Σε αναμονή για την ημερομηνία και το πρόγραμμα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα μέσα στο επόμενο διάστημα, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών, με την επίσημη ημερομηνία και το πρόγραμμα της επίσκεψης να παραμένουν ακόμη ανοιχτά.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ελληνοουκρανικών σχέσεων και της διπλωματικής κινητικότητας που αναπτύσσει η ουκρανική πλευρά εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου. Παρότι δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις επαφές που θα έχει στην Αθήνα, θεωρείται βέβαιο ότι θα περιλαμβάνει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και συζητήσεις για θέματα ασφάλειας, άμυνας και ανθρωπιστικής στήριξης.

Η τελευταία τετ α τετ συνάντηση των δύο ηγετών είχε πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2024, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Οδησσό. Τότε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, σημειώθηκε ρωσική πυραυλική επίθεση σε σχετικά μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρίσκονταν οι δύο ηγέτες, γεγονός που είχε προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση και συμβολισμό.

Η νέα επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελέσει σημαντικό σταθμό στις ελληνοουκρανικές σχέσεις, σε μια περίοδο κρίσιμων εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



