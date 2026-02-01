Επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο Χιονοδρομικό του Φαλακρού Δράμας

Στο Φαλακρό πάντως συνεχίζεται η χιονόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι που αγγίζουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

01 Φεβ. 2026 21:24
Pelop News

Εγκλωβισμένοι εδώ και αρκετές ώρες παραμένουν δεκάδες επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στη Δράμα.

Πρόκειται για οικογένειες με μικρά παιδιά ως επί το πλείστον, μεταξύ των οποίων και μια οικογένεια με ένα βρέφος ενός έτους. Σύμφωνα με το alpha-news.gr, βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο καταφύγιο ενώ χιονίζει συνεχώς.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος για το Χιονοδρομικό Κέντρο του Φαλακρού Αργύρης Πατακάκης ανέφερε ότι το πρόβλημα του εγκλωβισμού των επισκεπτών οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια αυτοκίνητα που δεν είχαν αντιολισθητικές αλυσίδες «κόλλησαν» στην κάθοδο τους προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω του απεγκλωβισμού τους.

Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» ανέφερε ο κ. Πατακάκης.

Σε ανακοίνωση της η αστυνομική Διεύθυνση Δράμας ενημερώνει τους πολίτες ότι απαγορεύτηκε λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (συνεχή και έντονη χιονόπτωση παγετός) και ολισθηρότητας του οδοστρώματος, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό από τη διασταύρωση του οικισμού Βώλακα ως το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρου.

