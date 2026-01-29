Επιστολική ψήφος και περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού: Ο «οδικός χάρτης» της κυβέρνησης για τις εκλογές του 2027

Τον δρόμο για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές και τη δημιουργία ειδικής εκλογικής περιφέρειας για τον Απόδημο Ελληνισμό ανοίγει η κυβέρνηση, με στόχο την εφαρμογή των αλλαγών από τις εκλογές του 2027.

Τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας τις ρυθμίσεις «δύο βασικές μεταρρυθμίσεις» που στοχεύουν στη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού.

Η πρώτη αλλαγή αφορά τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές αποκλειστικά για τους εκτός επικράτειας εκλογείς. Η δεύτερη προβλέπει τη σύσταση Εκλογικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες, ώστε οι απόδημοι να εκλέγουν απευθείας τους εκπροσώπους τους στη Βουλή.

Κρίσιμος παράγοντας για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αποτελεί η απαίτηση αυξημένης πλειοψηφίας 200 βουλευτών. Εφόσον αυτή εξασφαλιστεί, οι ρυθμίσεις θα μπορούν να τεθούν σε ισχύ από τις εκλογές του 2027. Σε διαφορετική περίπτωση, η σύσταση της εκλογικής περιφέρειας των αποδήμων θα μετατεθεί για τις μεθεπόμενες εκλογές.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η κατανομή των τριών εδρών θα ακολουθεί το μοντέλο των τριεδρικών περιφερειών της χώρας, με τρόπο αντίστοιχο με άλλες μικρές εκλογικές περιφέρειες, όπως η Αργολίδα, η Λακωνία και η Αρκαδία.

