Επιστολική ψήφος: Στο opengov.gr το νομοσχέδιο έως 16 Φεβρουαρίου, συνεδριάζει σήμερα η διακομματική επιτροπή 

Συνεδριάζει η διακομματική επιτροπή για την επιστολική ψήφο.

05 Φεβ. 2026 9:33
Pelop News

Η άτυπη διακομματική επιτροπή συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, στο υπουργείο Εσωτερικών υπό τον υπουργό Θοδωρή Λιβάνιο, με κεντρικό θέμα την προωθούμενη ρύθμιση για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού, καθώς και τη δημιουργία ειδικής εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής. Στη σημερινή συνάντηση αναμένεται να τοποθετηθούν αναλυτικά οι εκπρόσωποι των κομμάτων, μετά την ενημέρωση που έλαβαν από τον υπουργό Εσωτερικών κατά την πρώτη συνάντηση της περασμένης Πέμπτης.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εσωτερικών Παναγιώτης Δουδωνής δήλωσε ότι το κόμμα προσεγγίζει το θέμα με «θετική διάθεση». Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει το 2023 τη ρύθμιση που εισήγαγε την επιστολική ψήφο για τους Έλληνες του εξωτερικού στις ευρωεκλογές.

Για να εφαρμοστεί το μέτρο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές απαιτείται η ψήφιση του νομοσχεδίου από τουλάχιστον 200 βουλευτές.

Το σχετικό νομοσχέδιο έχει ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης opengov.gr και παραμένει εκεί έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026, προκειμένου να υποβληθούν σχόλια και παρατηρήσεις από πολίτες και φορείς.

