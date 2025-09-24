Επιστρέφει το «δέντρο των Ξωτικών» στην Πάτρα

Και φέτος θα έχουμε χριστουγιεννιατικό χωριό στην Πάτρα, καθώς είναι θέμα χρόνου να επιστρέψει το «Δέντρο των Ξωτικών» που φιλοξενείται την περίοδο των Χριστουγέννων σε πολύχωρο στην Ηρώων Πολυτεχνείου.

Ήδη, έχουν γίνει οι σχετικές προσκλήσεις σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλακούν επιχειρηματικά στο project και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για την έναρξη της λειτουργίας του.

“Μαγικό Τσίρκο των Χριστουγέννων” και μας ταξιδεύει σε έναν κόσμο γεμάτο εντυπωσιακά σκηνικά, παραμυθένιους ήρωες και άφθονη μαγεία, που υπόσχονται να προσφέρουν όμορφες αναμνήσεις και μία εμπειρία αξέχαστη.

