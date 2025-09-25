Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες

Σχέδιο για περισσότερες δόσεις και επανενεργοποίηση των 120 δόσεων

Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; - Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
25 Σεπ. 2025 17:00
Ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο, με στόχο να προσφέρει ουσιαστική διευκόλυνση σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Περισσότερες δόσεις – Επανενεργοποίηση 120άρας

Σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ», το σχέδιο προβλέπει:

  • Επέκταση των σημερινών 24 και 48 δόσεων σε 48 και 72.
  • Επανενεργοποίηση της ρύθμισης των 120 δόσεων για όσους είχαν ενταχθεί στο παρελθόν αλλά την έχασαν, με προϋπόθεση την προκαταβολή τριών δόσεων.
  • Έως 120 δόσεις για χρέη έως 10.000 ευρώ.
  • Έως 72 δόσεις για οφειλές 10.000 – 15.000 ευρώ.
  • Υποχρέωση καταβολής του 10% των χαμένων δόσεων για επανένταξη.

Το μέτρο στοχεύει κυρίως σε περίπου 500.000 μικρομεσαίους και επαγγελματίες με οφειλές έως 10.000 ευρώ.

Το οικονομικό περιβάλλον

Σύμφωνα με έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, 8 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, ενώ 6 στις 10 αύξησαν τις τιμές τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που πιέζει την κατανάλωση. Παράλληλα, οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές αγγίζουν τα 50 δισ. ευρώ.

Ιδιωτικές εταιρείες στην είσπραξη

Το φθινόπωρο αναμένεται προκήρυξη διαγωνισμού για την ένταξη ιδιωτικών εταιρειών στη διαχείριση της αποπληρωμής. Οι εταιρείες θα συνεργάζονται με τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, προτείνοντας εξατομικευμένες ρυθμίσεις με βάση το προφίλ κάθε οφειλέτη.

Ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλισμένους

Περιορισμένη εφαρμογή έχει η ρύθμιση για ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες) με μικρές οφειλές έως 30.000 ευρώ, οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα όπου οι δόσεις παρακρατούνται από τη σύνταξη. Έως σήμερα έχουν υποβληθεί 7.700 αιτήσεις, με 4.157 εγκρίσεις, 1.960 σε εκκρεμότητα και 1.600 απορρίψεις.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση πρέπει:

  • Οι οφειλές να μην υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ (10.000 ευρώ προς τον π. ΟΓΑ).
  • Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος ή το 62ο με 40 χρόνια ασφάλισης.
  • Να έχει τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης (6.000 ημέρες).
  • Οι τραπεζικές καταθέσεις να μην ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ (ή 6.000 για οφειλές μόνο στον π. ΟΓΑ).

Η διαδικασία δυσκολεύεται από τη διασταύρωση περιουσιακών στοιχείων με τις τράπεζες, καθώς απαιτείται έλεγχος καταθέσεων και άρση τραπεζικού απορρήτου.
