Επιστρέφουν στη Γη οι αποκλεισμένοι αστροναύτες της NASA, σε εξέλιξη η διαδικασία επανεισόδου ΒΙΝΤΕΟ

Στη Γη επιστρέφουν οι δύο αστροναύτες της NASA, Σουνίτα Suni Γουίλιαμς και Μπουτς Γουίλμορ, οι οποίοι είχαν παραμείνει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) από τον περασμένο Ιούνιο. Η κάψουλα Dragon της SpaceX, που μεταφέρει το πλήρωμα της αποστολής Crew-10, αποσυνδέθηκε επιτυχώς από τον ISS και κατευθύνεται προς τον πλανήτη μας.

Η κάθοδος προς τη Γη είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η κάψουλα θα υποστεί θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 1.600°C κατά την επανείσοδό της στην ατμόσφαιρα. Μια ειδική θερμική ασπίδα θα προστατεύσει τους τέσσερις αστροναύτες, ενώ κατά την επιβράδυνση του σκάφους θα βιώσουν δυνάμεις g έως και τέσσερις φορές τη βαρύτητα της Γης.

Λίγο πριν την προσθαλάσσωση, τέσσερα μεγάλα αλεξίπτωτα θα αναπτυχθούν, επιτρέποντας μια ελεγχόμενη κάθοδο στον ωκεανό.

LIVE: #Crew9 and their @SpaceX Dragon spacecraft are departing the @Space_Station and starting their journey back to Earth. Undocking is scheduled for 1:05am ET (0505 UTC). https://t.co/OUp4n98WeE

