Επιστροφή ενοικίου: Αλαλούμ με τις πληρωμές, πώς θα πάρετε όλα τα χρήματα που δικαιούστε

Μετά το κύμα παραπόνων, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ δίνουν «δεύτερη ευκαιρία» σε χιλιάδες ενοικιαστές που είδαν πιστώσεις 20-30 ευρώ αντί για εκατοντάδες.

Περίπου 9.000 άτομα δήλωσαν λάθος το μηνιαίο ενοίκιο αντί του ετήσιου ποσού και είδαν ενίσχυση-ψίχουλα.

Συχνότερα λάθη

Τα στοιχεία των πληρωμών δείχνουν ότι η πλειονότητα των δικαιούχων (78,5%) έλαβε σημαντικά ποσά, ωστόσο ένα 3,9% είδε ενίσχυση έως 30 ευρώ και ένα 17,6% μεταξύ 30 και 100 ευρώ.

Δήλωση του μηνιαίου ενοικίου αντί του ετήσιου

ενοικίου αντί του ετήσιου Μίσθωση μόνο για λίγους μήνες μέσα στο 2024

Μοιρασμένο ενοίκιο με συγκατοίκους/συγγενείς

Χωρίς IBAN στην ΑΑΔΕ, μηδενική κατάθεση

Εντοπίστηκαν επίσης ακραίες περιπτώσεις δηλωθέντων ποσών, όπως ενοίκια των 5 ή 10 ευρώ τον μήνα σε περιοχές όπως Αιγάλεω, Ίλιον, Άγιος Δημήτριος, Χαλάνδρι και Νέα Κυδωνία Χανίων, τα οποία συνέβαλαν φυσιολογικά στις πολύ χαμηλές ενισχύσεις.

Προθεσμίες που «κλειδώνουν» τις πληρωμές

Τροποποιητική Ε1 έως 12 Δεκεμβρίου → πληρωμή έως 30 Δεκεμβρίου 2025

→ πληρωμή Τροποποιητική Ε1 13-30 Δεκεμβρίου → πληρωμή έως 15 Ιανουαρίου 2026

Πώς διορθώνετε βήμα-βήμα

myAADE → Ε1 2024 → Τροποποιητική Κωδικοί 811-816 (κύρια κατοικία) ή 817-822 (φοιτητική) Βάζετε το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσό που πληρώσατε το 2024 (όχι το μηνιαίο) Υποβάλλετε

Τηλέφωνο βοήθειας

Από Τρίτη 2 Δεκεμβρίου: 1521 (ειδική γραμμή ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου)

