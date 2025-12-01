Επιστροφή ενοικίου: Αλαλούμ με τις πληρωμές, πώς θα πάρετε όλα τα χρήματα που δικαιούστε
Οδηγός βήμα-βήμα όλη η διαδικασία και οι κρίσιμες ημερομηνίες
Μετά το κύμα παραπόνων, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ δίνουν «δεύτερη ευκαιρία» σε χιλιάδες ενοικιαστές που είδαν πιστώσεις 20-30 ευρώ αντί για εκατοντάδες.
Περίπου 9.000 άτομα δήλωσαν λάθος το μηνιαίο ενοίκιο αντί του ετήσιου ποσού και είδαν ενίσχυση-ψίχουλα.
Συχνότερα λάθη
Τα στοιχεία των πληρωμών δείχνουν ότι η πλειονότητα των δικαιούχων (78,5%) έλαβε σημαντικά ποσά, ωστόσο ένα 3,9% είδε ενίσχυση έως 30 ευρώ και ένα 17,6% μεταξύ 30 και 100 ευρώ.
- Δήλωση του μηνιαίου ενοικίου αντί του ετήσιου
- Μίσθωση μόνο για λίγους μήνες μέσα στο 2024
- Μοιρασμένο ενοίκιο με συγκατοίκους/συγγενείς
- Χωρίς IBAN στην ΑΑΔΕ, μηδενική κατάθεση
Εντοπίστηκαν επίσης ακραίες περιπτώσεις δηλωθέντων ποσών, όπως ενοίκια των 5 ή 10 ευρώ τον μήνα σε περιοχές όπως Αιγάλεω, Ίλιον, Άγιος Δημήτριος, Χαλάνδρι και Νέα Κυδωνία Χανίων, τα οποία συνέβαλαν φυσιολογικά στις πολύ χαμηλές ενισχύσεις.
Προθεσμίες που «κλειδώνουν» τις πληρωμές
- Τροποποιητική Ε1 έως 12 Δεκεμβρίου → πληρωμή έως 30 Δεκεμβρίου 2025
- Τροποποιητική Ε1 13-30 Δεκεμβρίου → πληρωμή έως 15 Ιανουαρίου 2026
Πώς διορθώνετε βήμα-βήμα
- myAADE → Ε1 2024 → Τροποποιητική
- Κωδικοί 811-816 (κύρια κατοικία) ή 817-822 (φοιτητική)
- Βάζετε το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσό που πληρώσατε το 2024 (όχι το μηνιαίο)
- Υποβάλλετε
Τηλέφωνο βοήθειας
Από Τρίτη 2 Δεκεμβρίου: 1521 (ειδική γραμμή ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου)
