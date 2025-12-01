Επιστροφή ενοικίου: Αλαλούμ με τις πληρωμές, πώς θα πάρετε όλα τα χρήματα που δικαιούστε

Οδηγός βήμα-βήμα όλη η διαδικασία και οι κρίσιμες ημερομηνίες

Επιστροφή ενοικίου: Αλαλούμ με τις πληρωμές, πώς θα πάρετε όλα τα χρήματα που δικαιούστε
01 Δεκ. 2025 9:37
Pelop News

Μετά το κύμα παραπόνων, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ δίνουν «δεύτερη ευκαιρία» σε χιλιάδες ενοικιαστές που είδαν πιστώσεις 20-30 ευρώ αντί για εκατοντάδες.

Περίπου 9.000 άτομα δήλωσαν λάθος το μηνιαίο ενοίκιο αντί του ετήσιου ποσού και είδαν ενίσχυση-ψίχουλα.

Συχνότερα λάθη

Τα στοιχεία των πληρωμών δείχνουν ότι η πλειονότητα των δικαιούχων (78,5%) έλαβε σημαντικά ποσά, ωστόσο ένα 3,9% είδε ενίσχυση έως 30 ευρώ και ένα 17,6% μεταξύ 30 και 100 ευρώ.

  • Δήλωση του μηνιαίου ενοικίου αντί του ετήσιου
  • Μίσθωση μόνο για λίγους μήνες μέσα στο 2024
  • Μοιρασμένο ενοίκιο με συγκατοίκους/συγγενείς
  • Χωρίς IBAN στην ΑΑΔΕ, μηδενική κατάθεση

Εντοπίστηκαν επίσης ακραίες περιπτώσεις δηλωθέντων ποσών, όπως ενοίκια των 5 ή 10 ευρώ τον μήνα σε περιοχές όπως Αιγάλεω, Ίλιον, Άγιος Δημήτριος, Χαλάνδρι και Νέα Κυδωνία Χανίων, τα οποία συνέβαλαν φυσιολογικά στις πολύ χαμηλές ενισχύσεις.

Προθεσμίες που «κλειδώνουν» τις πληρωμές

  • Τροποποιητική Ε1 έως 12 Δεκεμβρίου → πληρωμή έως 30 Δεκεμβρίου 2025
  • Τροποποιητική Ε1 13-30 Δεκεμβρίου → πληρωμή έως 15 Ιανουαρίου 2026

Πώς διορθώνετε βήμα-βήμα

  1. myAADE → Ε1 2024 → Τροποποιητική
  2. Κωδικοί 811-816 (κύρια κατοικία) ή 817-822 (φοιτητική)
  3. Βάζετε το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσό που πληρώσατε το 2024 (όχι το μηνιαίο)
  4. Υποβάλλετε

Τηλέφωνο βοήθειας

Από Τρίτη 2 Δεκεμβρίου: 1521 (ειδική γραμμή ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:19 Χωρίς πρόστιμο οι τροποιητικές, τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες
12:19 Εξαιρετικά ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα: Ρεκόρ Νοεμβρίου από την κακοκαιρία “Adel” – Πάνω από 1.000 χιλιοστά σε σημεία της Ηπείρου
12:12 Σπάνια σύμπλευση: Θετικά σχόλια Παππά για Άδωνι Γεωργιάδη και η ανταπόδοση του υπουργού Υγείας
12:11 Στα άκρα οι κινητοποιήσεις: Αγρότες έσπασαν τον φραγμό της ΕΛΑΣ και έφτασαν στα διόδια των Μαλγάρων – Εκλεισαν την Εθνική Οδό
12:09 Δοκιμές και εμπειρίες για τους «μικρούς» της Ακαδημίας των Σπορ
12:06 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γιώργος «Φραπές» Ξυλούρης σπάει τη σιωπή του – «Θα πάω με ντοσιέ και θα μιλήσω για όλους» ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Παπαναγιωτάκης-Μεταξάς για τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάτρας: Μάχη για δύο την ερχόμενη Κυριακή
11:55 Βραζιλία: Σοκ, λιοντάρι κατασπάραξε 19χρονο!
11:52 Προσωπικός Αριθμός: Υποχρεωτικός για όλους – Πώς λειτουργεί, πού εμφανίζεται και ποιοι εξαιρούνται
11:50 Δαρείος: «Εμείς το κάναμε εύκολο, μπράβο στους παίκτες μου»
11:45 Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη Κυκλοφορίας, δείτε την διαδικασία και τα πρόστιμα
11:42 Θεσσαλονίκη: Φραγμός της ΕΛΑΣ στα Μάλγαρα – Αγρότες επιχειρούν κάθοδο στην Εθνική Οδό με τρακτέρ ΒΙΝΤΕΟ
11:37 Συλλυπητήριο μήνυμα της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χωρίτο
11:35 Μώραλης: «Υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και συσσωρευμένα προβλήματα πιέζουν τους δήμους – Πλήρες το εορταστικό πρόγραμμα στον Πειραιά»
11:31 Η Αφροδίτη Μπιτσάκου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου!
11:28 Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άρη Χατζηστεφάνου στην Πάτρα: Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή
11:28 Ρεύμα: Εντός Δεκεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα «κόκκινα» τιμολόγια
11:25 Δείτε ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχασε 23 κιλά
11:23 Τσιάρας: «Δύσκολη χρονιά για τον αγροτικό κόσμο – Η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή»
11:20 Χρηματιστήριο: Με ήπιες απώλειες ξεκινά ο Δεκέμβριος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ