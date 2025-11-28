Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα οι πληρωμές, τι θα γίνει με όσους είχαν εκρεμμότητα το IBAN

Ενεργοποιείται σήμερα η πληρωμή της επιστροφής ενός ενοικίου για περίπου 1,1 εκατομμύριο νοικοκυριά, στο πλαίσιο του μέτρου ενίσχυσης που εφαρμόστηκε με βάση τα δηλωθέντα μισθώματα του 2024. Το συνολικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε 230 εκατ. ευρώ, με το μέσο ποσό ανά νοικοκυριό να διαμορφώνεται στα 209 ευρώ —ένδειξη των σχετικά χαμηλών ενοικίων που καταγράφηκαν πέρυσι.

Το ύψος της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε 1/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το 2024. Σε περίπτωση πολλαπλών μισθώσεων μέσα στο ίδιο έτος, το ποσό υπολογίζεται από το άθροισμα όλων των καταβληθέντων ενοικίων.

Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ ετησίως για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ ανά παιδί, ενώ για φοιτητές προβλέπεται αντίστοιχο ποσό έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητική κατοικία.

Κριτήρια δικαιούχων

Εισοδηματικά όρια:

Άγαμοι: έως 20.000 €

Έγγαμοι / Σύμφωνο συμβίωσης: έως 28.000 €, με προσαύξηση 4.000 € ανά εξαρτώμενο τέκνο

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 €, με επιπλέον 5.000 € για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Περιουσιακά κριτήρια:

Για άγαμους: έως 120.000 €

Για ζευγάρια ή οικογένειες: 120.000 €, προσαυξανόμενα κατά 20.000 € για σύζυγο και κάθε τέκνο

Για φοιτητές: εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά στοιχεία

30.000 δικαιούχοι χωρίς ΙΒΑΝ

Παρά το ότι έχουν ενημερωθεί μέσω ανακοίνωσης της ΑΑΔΕ και μέσω μηνυμάτων στο Taxisnet, περίπου 30.000 δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει ενεργό ΙΒΑΝ στο myAADE, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να λάβουν την ενίσχυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δήλωση μπορεί να γίνει και τις επόμενες ημέρες, καθώς η ΑΑΔΕ θα διενεργεί περιοδικούς ελέγχους και θα πιστώνει τα ποσά μόλις διαπιστώνει ότι έχει καταχωριστεί λογαριασμός.

Εξετάζεται, επίσης, το ενδεχόμενο μελλοντικός συμψηφισμός της ενίσχυσης με τυχόν νέες οφειλές των δικαιούχων, παρά το γεγονός ότι το μέτρο είναι γενικά αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Διαδικασία δήλωσης ΙΒΑΝ

Η καταχώριση γίνεται σε τέσσερα βήματα:

Είσοδος στο myAADE με κωδικούς Taxisnet Επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία» Επιλογή «Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ» Καταχώριση ενεργού λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου

Ενστάσεις και καθυστερήσεις πληρωμών

Σε περίπτωση μη καταβολής της ενίσχυσης, λόγω λαθών στα κριτήρια, ασυμφωνίας μισθωμάτων ή άλλων ελλείψεων, υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά δεν λάβουν την ενίσχυση, μπορούν επίσης να ζητήσουν επανέλεγχο για μεταγενέστερη πίστωση.

Για μισθωτές που έχουν καθυστερήσεις στα ενοίκια, η ενίσχυση υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά εισπραχθέντα ποσά στο έντυπο Ε2.

Εάν στο μέλλον διαπιστωθούν ανακρίβειες στη φορολογική δήλωση που οδήγησαν σε αχρεώστητη καταβολή, προβλέπεται επιστροφή του ποσού με τόκους και αποκλεισμός του δικαιούχου από το μέτρο για τρία έτη.

