Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση

Τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από 20.000 ευρώ για άγαμους, 28.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση ανά παιδί, και 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.

28 Νοέ. 2025 15:56
Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 28/11 η καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από 20.000 ευρώ για άγαμους, 28.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση ανά παιδί, και 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ (με προσαύξηση για τα επιπλέον μέλη). Για τους φοιτητές εξετάζονται μόνο εισοδηματικά στοιχεία.

Τα λάθη που κοστίζουν
Σε περιπτώσεις, όπως λάθος εφαρμογή κριτηρίων ή ασυμφωνίες στα μισθώματα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν έως 31/12/2025 αίτημα επανεξέτασης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, με υποβολή μισθωτηρίου, βεβαίωσης σπουδών και τραπεζικών παραστατικών.

Όσοι δεν λάβουν την ενίσχυση, παρότι πληρούν τα κριτήρια, θα πρέπει επίσης έως 31/12/2025 να καταθέσουν αίτημα ελέγχου, ώστε να δοθεί η επιδότηση σε επόμενο χρόνο. Σημαντικό: χωρίς αίτηση, δεν μπορεί να γίνει καταβολή.

Για όσους έχουν καθυστερήσεις στα ενοίκια, η επιστροφή θα υπολογιστεί μόνο βάσει των πραγματικών εισπράξεων όπως δηλώθηκαν στο Ε2. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές, αλλά οι ψευδείς δηλώσεις μισθώσεων οδηγούν σε επιστροφή ποσών με τόκους και αποκλεισμό από επιδοτήσεις για τρία χρόνια.

