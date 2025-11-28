Επιστροφή ενός ενοικίου: Από σήμερα η πίστωση σε 900.000 νοικοκυριά – Τι αναφέρει ο Κ. Πιερρακάκης

Από σήμερα πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς 900.000 νοικοκυριών η επιστροφή ενός ενοικίου, ένα μέτρο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά και θα επαναλαμβάνεται ετησίως, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη. Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από τους πολίτες.

Η διαδικασία πληρωμών έχει ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς την ανάγκη αίτησης από τους δικαιούχους.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή ενός νέου μόνιμου μέτρου, το οποίο θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο. Όπως σημείωσε, «το δημοσιονομικό πλεόνασμα μεταφράζεται σε κοινωνικό μέρισμα, όπως και σε όλα τα μόνιμα μέτρα στήριξης που υλοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση».

Ο υπουργός προσέθεσε ότι η πρόοδος της οικονομίας επιστρέφει στους πολίτες «στοχευμένα, δίκαια και άμεσα», στηρίζοντας τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένο οικονομικό βάρος.

