Επιστροφή στη δράση για τις γυναίκες του ΝΟΠ

Μετά από δύο εβδομάδες ξεκούρασης λόγω της εορτής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι αθλητές της γυναικείας ομάδας πόλο του ΝΟΠ επιστρέφουν σήμερα στην δράση, καθώς το απόγευμα ξεκινούν πάλι προπονήσεις.

Ο τεχνικός Βασίλης Κανελλόπουλος περιμένει όλες τις αθλήτριες στην Πάτρα εκτός από την Σέρβα Ράντονιντς η οποία συμμετέχει στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας τη Σερβίας και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία μόλις ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η πατρινή ομάδα θα εκμεταλλευτεί το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος – ο επόμενος αγώνας είναι προγραμματισμένος στις 11 Φεβρουαρίου-και θα κάνει μίνι προετοιμασία η οποία θα περιλαμβάνει προπονήσεις, αλλά και φιλικά τόσο στην Πάτρα, όσο και στην Αθήνα.

