Επιστροφή στη δράση για τον Παναιγιάλειο, υποδέχεται τον Πέλοπα Κιάτου

09 Ιαν. 2026 17:50
Σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς έχει επιστρέψει πλέον ο Παναιγιάλειος, μετά το πέρασμα των γιορτών, με το βλέμμα στραμμένο στην εντός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής, όπου θα υποδεχθεί τον Πέλοπα Κιάτου στις 15.00 στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου.

Ο προπονητής της ομάδας, Φώντας Καζακόπουλος, καλείται να διαχειριστεί ορισμένα αγωνιστικά ζητήματα, καθώς υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Μπουλάκης έχει διαγνωστεί με οστικό οίδημα και την τρέχουσα εβδομάδα δεν συμμετείχε καθόλου στις προπονήσεις, ακολουθώντας αποκλειστικά πρόγραμμα φυσικοθεραπειών. Σταθερά εκτός κανονικού προγράμματος παραμένουν και οι Γιώργος Πρωτόπαπας και Κωνσταντίνος Γαλαριώτης, οι οποίοι συνεχίζουν με ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ σε χαλαρό πρόγραμμα βρίσκεται και ο τερματοφύλακας Αρμάντο Περλέσι.

Όλες οι προπονήσεις της εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο της Αβύθου, υπό τις οδηγίες του Φώντα Καζακόπουλου, με το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει εντατικά τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στην τακτική προετοιμασία της ομάδας. Θετικό στοιχείο για τον Παναιγιάλειο αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προβλήματα τιμωριών, καθώς κανένας ποδοσφαιριστής δεν είναι εκτός λόγω καρτών.

Ο Παναιγιάλειος θέλει να μπει δυναμικά στο νέο αγωνιστικό έτος και να χτίσει ξανά ένα σερί νικών, με σύμμαχό πάντα τον κόσμο του.

Τέλος, έγινε γνωστός και ο ορισμός του αγώνα για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Αχαΐας, με τον Παναιγιάλειο να αντιμετωπίζει τον Άρη Πατρών εκτός έδρας στο Γήπεδο των Προσφυγικών την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 18.00

