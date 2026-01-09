Ο λόγος της αναβολής του παιχνιδιού Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός

Πλέον είναι οριστική η αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στην Τρίπολη, που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο (17/1) για τη 17η αγωνιστική της Super League.

Οι Πειραιώτες, όπως αναμενόταν, εξάσκησαν την Παρασκευή (09/01) το δικαίωμά τους για αναβολή ενός αγώνα, όπως έκανε επίσημα γνωστό η Stoiximan Super League, στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας τους για το κομβικό παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/01) για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως θα διεξαχθεί κανονικά το ντέρμπι με την ΑΕΚ την 1η Φεβρουαρίου στην OPAP Arena, το οποίο ήταν επίσης μια πιθανή αναμέτρηση προς αναβολή, αφού έρχεται λίγες ημέρες μετά το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.

Τα επερχόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού:

10/01, Stoiximan Super League, Ατρόμητος – Ολυμπιακός

14/01, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

20/01, Champions League, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

24/01, Stoiximan Super League, Ολυμπιακός – Βόλος

28/01, Champions League, Άγιαξ – Ολυμπιακός

01/02, Stoiximan Super League, AEK – Ολυμπιακός

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

“Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ASTERAS AKTOR – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League.

Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή”.

