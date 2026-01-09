Η Θύελλα Πατρών ανακοίνωσε ακόμα μία προσθήκη

Η Θύελλα Πατρών ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Νίκου Αναγνωστόπουλου.

Ο 30χρονος μεσοαμυντικός έρχεται στην ομάδα μας για να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και δυναμισμό στη μεσαία γραμμή. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, έχει αγωνιστεί με επιτυχία σε ομάδες όπως η Αχαϊκή, ο Πέλοπας Κιάτου και η Δόξα Νέας Μανωλάδας.

Ο Νίκος Αναγνωστόπουλος υπήρξε επίσης πρώην αρχηγός του Εθνικού Πατρών, γεγονός που αποδεικνύει την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και τις ηγετικές του ικανότητες μέσα στο γήπεδο.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Θύελλας Πατρών και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα!

Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί.

