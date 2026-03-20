Επιστροφή στην Ελλάδα για το ελληνικό προσωπικό της αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός του ελληνικού προσωπικού της αποστολής NATO Mission Iraq (NMI) από το Ιράκ.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από συνεργασία και συντονισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Συμμαχίας, συμβάλλοντας στην ασφαλή επάνοδο των στελεχών στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικoύ αεροσκάφους C – 27J της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι ενέργειες κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης παρακολουθούνταν από το Εθνικό Κέντρο

Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).

