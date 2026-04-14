Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΝΟΠ

Μετά το διήμερο ρεπό λόγω Πάσχα, η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ επιστρέφει σήμερα στην δράση και ξεκινά προπονήσεις ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΘ που θα γίνει το Σάββατο.

Η πατρινή ομάδα με όπλο την έδρα θα επιδιώξει να πάρει τη νίκη και να αποκτήσει αυτή το πλεονέκτημα έδρας για τα play-outs.

Βέβαια, ισχυρό κίνητρο έχει και η ομάδα της Θεσσαλονίκης και αναμένεται να γίνει μάχη.

Ο τεχνικός του ΝΟΠ Γιώργος Κουνδουράκης πέρασε τις ημέρες του Πάσχα στην Πάτρα κα περιμένει να δει αν θα υπάρξει καμία απουσία από τις προπονήσεις.

