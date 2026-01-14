Επιτελικό χάος στο FIR Αθηνών καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ: Η παραίτηση Σαουνάτσου δεν κλείνει τις ευθύνες της κυβέρνησης»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία χαρακτηρίζει «επιτελικό χάος» την πρόσφατη κρίση στο FIR Αθηνών και καταλογίζει στην κυβέρνηση ανευθυνότητα, με αφορμή την παραίτηση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργου Σαουνάτσου.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι η παραίτηση αποτελεί προσπάθεια της κυβέρνησης να «κλείσει» τη συζήτηση για το σοβαρό πρόβλημα που προκλήθηκε πρόσφατα στο FIR Αθηνών, με αποτέλεσμα τη διεθνή δυσφήμιση της χώρας και την ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών.

Όπως επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι εργαζόμενοι είχαν έγκαιρα προειδοποιήσει ότι η σοβαρή βλάβη και η πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή απλή τεχνική αστοχία. Προηγούμενα προβλήματα περιλαμβάνουν:

Σοβαρές βλάβες σε εγκαταστάσεις και ραντάρ

Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού 2018/1048

Δημόσια συζήτηση για την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών

Ελλιπή τηλεπικοινωνιακή υποδομή από τον ιδιωτικοποιημένο ΟΤΕ

Χρόνια υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών

Η ανακοίνωση τονίζει ότι η κυβέρνηση «δεν διδάχθηκε τίποτα» από την τραγωδία των Τεμπών και υποστηρίζει ότι η παραίτηση ενός υπηρεσιακού παράγοντα δεν αρκεί για να καλύψει τις πολιτικές ευθύνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά πολιτική βούληση και ουσιαστικές δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και προσωπικό, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι αποφεύγει και τα δύο.

