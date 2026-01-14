Επιτελικό χάος στο FIR Αθηνών καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ: Η παραίτηση Σαουνάτσου δεν κλείνει τις ευθύνες της κυβέρνησης»

Η Κουμουνδούρου κατηγορεί την κυβέρνηση για ανευθυνότητα και υποστελέχωση

Επιτελικό χάος στο FIR Αθηνών καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ: Η παραίτηση Σαουνάτσου δεν κλείνει τις ευθύνες της κυβέρνησης»
14 Ιαν. 2026 16:28
Pelop News

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία χαρακτηρίζει «επιτελικό χάος» την πρόσφατη κρίση στο FIR Αθηνών και καταλογίζει στην κυβέρνηση ανευθυνότητα, με αφορμή την παραίτηση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργου Σαουνάτσου.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι η παραίτηση αποτελεί προσπάθεια της κυβέρνησης να «κλείσει» τη συζήτηση για το σοβαρό πρόβλημα που προκλήθηκε πρόσφατα στο FIR Αθηνών, με αποτέλεσμα τη διεθνή δυσφήμιση της χώρας και την ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών.

Όπως επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι εργαζόμενοι είχαν έγκαιρα προειδοποιήσει ότι η σοβαρή βλάβη και η πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή απλή τεχνική αστοχία. Προηγούμενα προβλήματα περιλαμβάνουν:

  • Σοβαρές βλάβες σε εγκαταστάσεις και ραντάρ
  • Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού 2018/1048
  • Δημόσια συζήτηση για την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών
  • Ελλιπή τηλεπικοινωνιακή υποδομή από τον ιδιωτικοποιημένο ΟΤΕ
  • Χρόνια υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών

Η ανακοίνωση τονίζει ότι η κυβέρνηση «δεν διδάχθηκε τίποτα» από την τραγωδία των Τεμπών και υποστηρίζει ότι η παραίτηση ενός υπηρεσιακού παράγοντα δεν αρκεί για να καλύψει τις πολιτικές ευθύνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά πολιτική βούληση και ουσιαστικές δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και προσωπικό, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι αποφεύγει και τα δύο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Γυναίκα, μόνη, προβάλλεται..!
18:49 Ανοίγει από αύριο το πρωί η Περιμετρική Πατρών – Βήμα πίσω από τους αγρότες ενόψει διαλόγου
18:45 Χειροτέρεψε η υγεία της πριγκίπισσας Ειρήνης: Ματαιώνει τις υποχρεώσεις της η Βασίλισσα Σοφία
18:38 Η Lidl Ελλάς παρουσιάζει το 10ο Socioeconomic Impact Report για το 2024
18:33 ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις μείωσης ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες για το 2026
18:25 Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι οδηγοί υποχρεούνται σε άμεση αντικατάσταση
18:22 Σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή – Σήματα συναγερμού από Ισραήλ και ΗΠΑ
18:09 Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο με πυροβολισμό
18:08 Ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος νέος Πρόεδρος της Ε.ΛΙΜ.Ε
18:00 Δυτική Αχαΐα: Προς αξιοποίηση κι άλλες παραλίες – Έγκριση του Δήμου για θαλάσσια σπορ και άλλα
17:56 Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.200 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, νέο υψηλό 16ετίας
17:45 Παρολίγον τραγωδία στη Λάρισα: Στις φλόγες διαμέρισμα με εγκλωβισμένο μωρό
17:43 Στην Πάτρα το Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας πόλο
17:35 Πάτρα: Ενας ακόμα χρόνος για το φυσικό αέριο – Τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα
17:28 Κριτική Θεάτρου: «Η Παρέλαση» της Λούλας Αναγνωστάκη
17:13 «Sing for Greece»: Οι ημερομηνίες του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026, ποιοι θα τον παρουσιάσουν
17:08 Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε κλείνει η πλατφόρμα
17:00 Υπόμνημα στον Νίκο Δένδια από την κοινότητα Ελεκίστρας: «Ελευθερώστε» το δάσος δίπλα από τη ΜΟΜΑ ΦΩΤΟ
16:53 ΒΙΝΤΕΟ Η φρεγάτα «Κίμων» εν πλω για Σαλαμίνα
16:44 Κικίλιας: «Η ασφάλεια των πληρωμάτων είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ