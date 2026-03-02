Επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες με βομβαρδιστικά B-1 στο Ιράν – Στέλνουν ενισχύσεις

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ότι οι βομβαρδιστές έπληξαν «εγκαταστάσεις υπεδάφιων βαλλιστικών πυραύλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου στο Ιράν».

02 Μαρ. 2026 16:17
Pelop News

Επιθέσεις με στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1 πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και αναλυτές ανοιχτών πηγών που παρακολουθούν δεδομένα πτήσεων.

Η πληροφορία δημοσιεύθηκε αρχικά από τον ιδρυτή της Military Air Tracking Alliance, ομάδας περίπου 30 αναλυτών που μελετούν στρατιωτική και κυβερνητική αεροπορική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τρία βομβαρδιστικά B-1 πραγματοποίησαν πτήση χωρίς στάσεις από τις ΗΠΑ προς το Ιράν για την εκτέλεση των επιθέσεων.

Προαναγγελία ενισχύσεων στη Μέση Ανατολή

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, δήλωσε ότι με την άφιξη επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών τις επόμενες ημέρες, οι ΗΠΑ θα βρίσκονται «σχεδόν στο σημείο που θέλουμε να είμαστε όσον αφορά τη συνολική μαχητική ικανότητα». Ωστόσο, απέφυγε να αποκαλύψει το ακριβές μέγεθος της δύναμης που θα αναπτυχθεί στην περιοχή.

Λαριτζανί: «Το Ιράν είναι έτοιμο για μακροχρόνιο πόλεμο»

Ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για μακροχρόνια σύγκρουση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υποστήριξε ότι «το Ιράν, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει προετοιμαστεί για έναν μακροχρόνιο πόλεμο», προσθέτοντας ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν εμπλακεί σε επιθέσεις πέραν της άμυνας. Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ.

Προειδοποιήσεις για απώλειες – Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης

Ο στρατηγός Κέιν υπογράμμισε ότι η επιχείρηση δεν θα ολοκληρωθεί «σε μια νύχτα» και ότι η επίτευξη των στρατιωτικών στόχων θα απαιτήσει χρόνο.

«Αναμένουμε να υποστούμε επιπλέον απώλειες», προειδοποίησε, σημειώνοντας πως θα καταβληθεί προσπάθεια για τον περιορισμό τους, αλλά πρόκειται για «σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο μελλοντικών κινήσεων. «Δεν θα προχωρήσω σε εικασίες σχετικά με το τι θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ο πόλεμος είναι κόλαση» και ότι η χώρα τιμά τους Αμερικανούς που έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα.

