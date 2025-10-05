«Επίθεση» Αδωνη Γεωργιάδη κατά της Ζωής Κωνσταντόπουλου

05 Οκτ. 2025 12:45
Συνέχεια στη σφοδρή σύγκρουσή του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Κυριακής (5/10), μιλώντας στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» του Action24.

Η σπόντα για πολιτική εκμετάλλευση

Ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε νέα, σκληρή επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, σχολιάζοντας την έντονη φραστική αντιπαράθεση που είχαν με αφορμή την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι.

«Μου προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση που με αποκάλεσε “τιποτένιο σκουλήκι”. Όλο αυτό λέει πολλά για την ψυχική της υγεία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «της χάλασα όλη τη σούπα» με τη δημόσια κριτική του.

Σχολιάζοντας το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για εκταφή της σορού του 22χρονου Ντένις Ρούτσι και τη διενέργεια νέων τοξικολογικών εξετάσεων, ο υπουργός επανέλαβε πως η ίδια επιδιώκει την καθυστέρηση της δίκης για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι έχει «πολιτικό και οικονομικό συμφέρον».

«Περίμενε να κλείσει ο φάκελος και μετά έκανε το αίτημα. Τα είχε όλα σχεδιάσει από την αρχή. Έχει επενδύσει σε αυτή την υπόθεση για προσωπικό όφελος», ανέφερε, κατηγορώντας την παράλληλα ότι «είναι η μόνη που έχει χυδαιολογήσει για νεκρό των Τεμπών».

Το σχόλιο για τον Πάνο Ρούτσι

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι στηρίζει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για επανεξέταση της υπόθεσης του γιου του και ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση επιθυμεί την πραγματοποίηση των τοξικολογικών εξετάσεων, χωρίς όμως να καθυστερήσει η δίκη.

«Όποιος είναι άνθρωπος είναι με τον πατέρα. Αν πιστεύει ότι έχω πει κάτι εναντίον του, του ζητώ συγγνώμη. Πρέπει όμως να έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς», είπε, προσθέτοντας πως «είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα βρεθεί νομική λύση για να ικανοποιηθεί το αίτημα χωρίς καθυστερήσεις».

 
