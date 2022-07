Επίθεση ενόπλου σε εμπορικό στη Δανία: Τρεις νεκροί -Συνελήφθη ο 22χρονος μακελάρης

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση ενόπλου σε εμπορικό κέντρο στην Κοπεγχάγη της Δανίας.

Την ενημέρωση, μετά από ώρες εικασιών έκανε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο αρχηγός της αστυνομίας της Κοπεγχάγης, ο Σέραν Τόμασεν.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας, οι αρχές είναι πεπεισμένες πως ο 22χρονος Δανός τον οποίο έχουν θέσει υπό κράτηση ήταν ο δράστης της επίθεσης στο εμπορικό κέντρο Fields, που βρίσκεται περί τα μισά της διαδρομής από το κέντρο της πρωτεύουσας της Δανίας προς το αεροδρόμιό της.

Ο κ. Τόμασεν εξήγησε πως ο νεαρός είχε στην κατοχή του τουφέκι και πυρομαχικά όταν συνελήφθη. Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και θα οδηγηθεί αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστή, πρόσθεσε.

Ανέφερε πως ο 22χρονος ήταν γνωστός στην αστυνομία, αλλά «περιφερειακά», κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Νωρίτερα, η αστυνομία της Κοπεγχάγης ανέφερε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν «τρομοκρατική» ενέργεια.

