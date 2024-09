Στη Βουδαπέστη κατασκευάστηκαν οι βομβητές που έγιναν βόμβες – Η Χεζμπολάχ υπόσχεται εκδίκηση ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Όλο και περισσότερες πηγές δείχνουν το Ισραήλ ως υπεύθυνο της ταυτόχρονης ανατίναξης βομβητών μελών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αλλά και στη Συρία.

Τουλάχιστον εννέα άτομα σκοτώθηκαν στον Λίβανο -ανάμεσά τους και δύο κορίτσια ηλικίας οκτώ και δέκα ετών, ο γιος ενός Λιβανέζου βουλευτή- και σχεδόν 2.800 ακόμη τραυματίστηκαν, 300 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την ανατίναξη χιλιάδων βομβητών μελών της υποστηριζόμενης από το Ιράν εξτρεμιστικής σιιτικής οργάνωσης σε διάστημα μιας ώρας χθες το απόγευμα, που πυροδότησε πανικό στα νότια προάστια της Βηρυτού, την κοιλάδα Μπεκάα και στο νότιο τμήμα της χώρας, καθώς και στη Δαμασκό της γειτονικής Συρίας.

BREAKING: Thousands of messaging pagers used by Hezbollah reportedly exploded all across Lebanon in a cyberattack straight out of a cyberpunk scifi novel. More than a thousand Hezbollah members have been reportedly injured, according to Lebanese security sources. pic.twitter.com/knnCUpSEO9 — Ian Miles Cheong (@stillgray) September 17, 2024

Μεταξύ των τραυματιών, σύμφωνα με την Τεχεράνη, περιλαμβάνεται και ο πρεσβευτής του Ιράν στον Λίβανο, Μοτζτάμπα Αμανί.

Πώς φέρεται να σαμποτάρισε η ισραηλινή Μοσάντ τους βομβητές

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβητές που εξερράγησαν αφορούν ένα φορτίο 1.000 συσκευών που εισήχθη πρόσφατα από τη Χεζμπολάχ». Φαίνεται πως στις συσκευές «έγινε πειρατεία στην πηγή», πρόσθεσε.

Το Reuters, επικαλούμενο πηγή στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας και μία άλλη πηγή, αναφέρει πως η ισραηλινή Μοσάντ «φύτεψε» εκρηκτικά μέσα σε 5.000 βομβητές που είχαν εισαχθεί από τη Χεζμπολάχ μήνες πριν από τις χθεσινές εκρήξεις.

Οι λεπτομέρειες που δίνει το Reuters είναι παρόμοιες με εκείνες των Νew York Times, που επικαλούνται Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους, σημειώνοντας ότι η ισραηλινή μυστική υπηρεσία Μοσάντ σε μια κοινή επιχείρηση με τον ισραηλινό στρατό (IDF) κατάφεραν να παγιδεύσουν με μικρές ποσότητες εκρηκτικής ύλης βομβητές που η Χεζμπολάχ είχε παραγγείλει από την εταιρεία Gold Apollo με έδρα την Ταϊβάν.

Φωτογραφίες κατεστραμμένων βομβητών που ανέλυσε το Reuters δείχνουν ότι το σχήμα και τα αυτοκόλλητα συνάδουν με το μοντέλο AR-924 που κατασκευάζει η εταιρεία Gold Apollo, με έδρα την Ταϊβάν.

Φέρονται να «φύτεψαν» τα εκρηκτικά και έναν μικρό πυροκροτητή στο εσωτερικό των βομβητών, προτού αυτοί φθάσουν στον Λίβανο. Όταν χθες το απόγευμα γύρω στις 15:30 τοπική ώρα οι εξτρεμιστές έλαβαν μήνυμα που φαινόταν ότι προερχόταν από τη Χεζμπολάχ, πυροδοτήθηκαν τα εκρηκτικά.

Absolute scenes of chaos in Southern Beirut as hundreds of pagers belonging to members of Hezbollah explode. This is just one location. Hospital videos show Hezbollah members with various injuries from fingers blown off, hands blown off, and significant eye injuries. pic.twitter.com/U6pKB2Xne4 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 17, 2024

«Σύμφωνα με καταγραφές βίντεο (…), σίγουρα είχαν κρύψει μικρή ποσότητα πλαστικού εκρηκτικού δίπλα από την μπαταρία (των βομβητών) για να ανατιναχθεί εξ αποστάσεως μέσω της αποστολής ενός μηνύματος», έγραψε στο X ο Τσαρλς Λίστερ, ειδικός στο Middle East Institute (MEI).

Αυτό σημαίνει για τον ίδιο ότι «η Μοσάντ διείσδυσε στην αλυσίδα προμήθειας».

Πρόεδρος ταϊβανέζικης εταιρείας: Οι βομβητές της Χεζμπολάχ είχαν κατασκευαστεί από την ουγγρική ΒΑC

Ο πρόεδρος της ταϊβανέζικης Gold Apollo, Χσου Τσινγκ-Κουάνγκ σε συνέντευξη Τύπου αποκάλυψε ότι οι βομβητές των μελών της Χεζμπολάχ που ανατινάχθηκαν, είχαν κατασκευαστεί από Ευρωπαίο διανομέα της εταιρείας του.

Ο Χσου είπε, σύμφωνα με το Reuters και το CNN ότι η εταιρεία του υπέγραψε συμβόλαιο με έναν Ευρωπαίο διανομέα – την ουγγρική εταιρεία BAC, που έχει την έδρα της στη Βουδαπέστη.

Η εταιρεία Gold Apollo της Ταϊβάν δήλωσε σήμερα ότι η BAC Consulting KRT, η οποία έχει την έδρα της στη Βουδαπέστη, έχει άδεια να χρησιμοποιεί το λογότυπό της και να κατασκευάζει το μοντέλο των βομβητών που χρησιμοποιήθηκε χθες, Τρίτη, για τις εκρήξεις στον Λίβανο.

«Αναφορικά με το μοντέλο βομβητή AR-924 που αναφέρεται σε πρόσφατα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, διευκρινίζουμε ότι αυτό το μοντέλο παράγεται και πωλείται από την BAC», ανέφερε σε δήλωσή της η Gold Apollo, διαψεύδοντας τις πληροφορίες των New York Times, σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία αυτή της Ταϊβάν είχε κατασκευάσει η ίδια τους βομβητές. «Εμείς παρέχουμε μόνο την άδεια χρήσης της μάρκας και δεν εμπλεκόμαστε στο σχεδιασμό ούτε στην κατασκευή αυτού του προϊόντος», πρόσθεσε η εταιρεία.

Gold Apollo says it did not make pagers used in Lebanon explosions https://t.co/0qSXbS3lZF pic.twitter.com/Tbpp4t6aYB — Reuters World (@ReutersWorld) September 18, 2024

«Το προϊόν δεν ήταν δικό μας. Μόνο που είχε την επωνυμία μας», είπε ο Χσου, σύμφωνα με το Reuters. Και πρόσθεσε ότι η Gold Apollo αντιμετώπισε τουλάχιστον μια «ανωμαλία» στις συναλλαγές της με τον Ευρωπαίο διανομέα, που αφορούσε σε ένα τραπεζικό έμβασμα που πήρε πολύ χρόνο για να εκκαθαριστεί.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Ταϊβάν είπε στο CNN ότι η Gold Apollo έστειλε περίπου 260.000 βομβητές από την Ταϊβάν, κυρίως στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία, αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχει καταγραφή των συσκευών που αποστέλλονται στο Λίβανο ή στη Μέση Ανατολή, είπε η πηγή.

Ενδείξεις για εμπλοκή του Ισραήλ

Μολονότι το Ισραήλ δεν έχει παραδεχθεί επίσημα την εμπλοκή του στην ανατίναξη των βομβητών της Χεζμπολάχ, υπάρχουν ενδείξεις. Χθες είχε ανακοινώσει την απόφασή του να επεκτείνει τους στόχους του πολέμου μέχρι τα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου ώστε να επιτρέψει την επιστροφή των εκτοπισμένων. Οι κύριοι στόχοι, τους οποίους είχε ανακοινώσει μέχρι τότε, ήταν η καταστροφή της Χαμάς, η οποία βρίσκεται από το 2007 στην εξουσία στη Γάζα, και η επιστροφή των ομήρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το iefimerida, τη Δευτέρα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ είχε προειδοποιήσει πως, απουσία διπλωματικής λύσης, «το μόνο μέσο που απομένει για να εγγυηθούμε την επιστροφή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ στις εστίες τους» είναι «μια στρατιωτική δράση».

Χθες, Τρίτη, ένα ισραηλινό πλήγμα στην Μπλίντα, στον νότιο Λίβανο, στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε μέλη της Χεζμπολάχ. Το λιβανικό κίνημα ανακοίνωσε πως άνοιξε πυρ εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο βόρειο Ισραήλ.

Παράλληλα, χθες το απόγευμα, λίγα λεπτά πριν αρχίσουν να εκρήγνυνται οι βομβητές στον Λίβανο, ο Γκάλαντ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του, Λόιντ Όστιν, και τον ενημέρωσε ότι το Ισραήλ θα εξαπέλυε σύντομα επιχείρηση στον Λίβανο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους το Ισραήλ αποφάσισε να ανατινάξει τώρα τους βομβητές μελών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και στη Συρία επειδή ανησύχησε μήπως η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση πάρει χαμπάρι το μυστικό σαμποτάζ στις συσκευές.

«Ήταν μια μοναδική ευκαιρία, αλλιώς θα πήγαινε χαμένη», είπε Αμερικανός αξιωματούχος αναφερόμενος στην εξήγηση που έδωσαν οι Ισραηλινοί στην Ουάσιγκτον για τον χρόνο της επίθεσης.

Ισραηλινός πρώην αξιωματούχος, που έχει γνώση της επιχείρησης, είπε ότι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας του σκόπευαν να ανατινάξουν τους παγιδευμένους βομβητές ως εναρκτήριο πλήγμα σε μια προσπάθεια να εξουδετερώσουν τη Χαμάς σε περίπτωση γενικευμένης σύρραξης.

Σύμφωνα με το iefimerida, τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο, στην ισραηλινή ηγεσία εντάθηκε η ανησυχία μήπως η Χεζμπολάχ ανακαλύψει ότι οι βομβητές ήταν παγιδευμένοι, κι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου μαζί με κορυφαίους υπουργούς του, τους επικεφαλής του στρατού (IDF) και των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών αποφάσισαν να ανατινάξουν τώρα τους βομβητές και να μην το ρισκάρουν για αργότερα, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Σε αναμμένα κάρβουνα Ισραήλ και Μέση Ανατολή -O ηγέτης της Χεζμπολάχ θα εκφωνήσει αύριο ομιλία

Με τη Χεζμπολάχ να έχει ορκιστεί να εκδικηθεί το Ισραήλ οι ανησυχίες εντείνονται για τον κίνδυνος γενικευμένης σύρραξη και τα μάτια στρέφονται στην ομιλία που θα εκφωνήσει αύριο ο ηγέτης του λιβανικού ισλαμιστικού κινήματος στον απόηχο της έκρηξης των βομβητών που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Ο Χάσαν Νασράλα θα εκφωνήσει την ομιλία του αύριο στις 17:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) με θέμα τις «τελευταίες εξελίξεις», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ.

Χεζμπολάχ: «Θάψτε τα κινητά σας τηλέφωνα»

Η τραγική, για τη Χεζμπολάχ, ειρωνεία, είναι ότι η οργάνωση έχει εδώ και καιρό στραφεί σε πιο «πρωτόγονες» μορφές επικοινωνίας -όπως οι βομβητές- προβάλλοντας τη μυστικότητα ως ακρογωνιαίο λίθο της στρατιωτικής της στρατηγικής. Γι’ αυτό, χρησιμοποιεί «εναλλακτικές» των κινητών, τάμπλετ και άλλων συσκευών υψηλής τεχνολογίας, των οποίων έχει σταματήσει τη χρήση για να αποφύγει τη διείσδυση από ισραηλινό και αμερικανικό κατασκοπευτικό λογισμικό. Επιλογή την οποία, καθώς φαίνεται, χρησιμοποίησε το Ισραήλ για να καταφέρει ένα πρωτοφανές πλήγμα στην οργάνωση.

Sky’s @AliBunkallSKY takes us through what we know so far about the Hezbollah pager explosions that rocked Lebanon this afternoon. More: https://t.co/Xd4uKBQBUz pic.twitter.com/rQ9flcNTRr — Sky News (@SkyNews) September 17, 2024

Οι βομβητές – εδώ και δεκαετίες παρωχημένοι για τους περισσότερους ανθρώπους στον Λίβανο – θα χρησίμευαν για να διευκολύνουν τα μέλη της Χεζμπολάχ να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τελικά όμως, χρησίμευσαν ως φονικές μηχανές.

Σύμφωνα με το protothema, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, πριν από μόλις έξι μήνες, ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα κάλεσε τα μέλη της οργάνωσης και τις οικογένειές τους στο νότιο Λίβανο, όπου μαίνονται οι μάχες με τις ισραηλινές δυνάμεις στην άλλη πλευρά των συνόρων εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, να απαρνηθούν τα κινητά τους τηλέφωνα.

«Κλείστε το, θάψτε το, βάλτε το σε ένα σιδερένιο μπαούλο και κλειδώστε το», είπε σε ομιλία του τον Φεβρουάριο. «Κάντε το για χάρη της ασφάλειας και για να προστατεύσετε το αίμα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. «Ο συνεργάτης (των Ισραηλινών) είναι το κινητό τηλέφωνο στα χέρια σας και στα χέρια της γυναίκας και των παιδιών σας. Αυτό το κινητό τηλέφωνο είναι ο συνεργάτης και ο δολοφόνος».

Σε αντίθεση με άλλους μη κρατικούς φορείς στη Μέση Ανατολή, οι μονάδες της Χεζμπολάχ πιστεύεται ότι επικοινωνούν μέσω ενός εσωτερικού δικτύου επικοινωνιών. Αυτό θεωρείται ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία της ισχυρής ομάδας που εδώ και καιρό κατηγορείται ότι λειτουργεί ως κράτος εν κράτει στον μαστιζόμενο από τη βαθιά οικονομική κρίση Λίβανο.

Πρόκειται για «μαζική δολοφονία»

Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ για «μαζική δολοφονία» μετά την ταυτόχρονη έκρηξη σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου βομβητών που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ.

«Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Νασέρ Καναανί καταδίκασε σθεναρά ως μαζική δολοφονία την τρομοκρατική ενέργεια του σιωνιστικού καθεστώτος στον Λίβανο, με στόχο Λιβανέζους πολίτες», αναφέρεται στο κείμενο.

Τεχεράνη: Κατηγορεί το Ισραήλ για «μαζική δολοφονία»

Η ένοπλη λιβανέζικη οργάνωση αποτελεί μέρος αυτού που το Ιράν αποκαλεί «άξονας της αντίστασης» κατά του Ισραήλ, ορκισμένου εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Λίβανος: Ο πρεσβευτής του Ιράν στη Βηρυτό τραυματίστηκε από έκρηξη ενός βομβητή

Χθες, Τρίτη, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως ο πρεσβευτής του Ιράν στη Βηρυτό, ο Μοζταμπά Αμανί, τραυματίστηκε από έκρηξη ενός βομβητή.

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim διευκρίνισε πως ο διπλωμάτης «τραυματίστηκε στο χέρι και στο πρόσωπο» και πως η συσκευή που εξερράγη ανήκε «σε έναν από τους σωματοφύλακές του».

