Επίθεση με μπογιά και συνθήματα στο πολωνικό προξενείο στις Βρυξέλλες – Έρευνα για πολιτικά κίνητρα

Στόχος βανδαλισμού έγινε το προξενικό τμήμα της Πολωνίας στις Βρυξέλλες, με τις αρχές να ερευνούν επίθεση πολιτικού χαρακτήρα που συνδέεται με ζητήματα ασφάλειας και μεταναστευτικής πολιτικής.

20 Δεκ. 2025 15:12
Άγνωστοι δράστες προχώρησαν σε επίθεση με κόκκινη μπογιά και υβριστικά συνθήματα στο προξενικό τμήμα της Πολωνία στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα από Πέμπτη προς Παρασκευή, όταν συνθήματα με σαφές πολιτικό περιεχόμενο εμφανίστηκαν στην πρόσοψη του κτιρίου. Όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Πολωνίας, Μάκιετζ Βέβιορ, τα γραμμένα μηνύματα στόχευαν την πολιτική ασφάλειας της Πολωνίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πολωνικά μέσα ενημέρωσης, οι άγνωστοι πέταξαν κόκκινη μπογιά στην είσοδο του προξενείου, προκαλώντας φθορές και στο εθνικό έμβλημα της Πολωνίας που βρίσκεται πάνω από την κεντρική είσοδο. Παράλληλα, πάνω στην πινακίδα του κτιρίου γράφτηκε στα αγγλικά η λέξη «killers», ενώ στην πρόσοψη αναγράφηκαν συνθήματα κατά του τείχους στα σύνορα Πολωνίας–Λευκορωσίας, καθώς και κατά του ευρωπαϊκού οργανισμού συνοριοφυλακής Frontex, υπέρ του ανοίγματος των συνόρων.

Τα συνθήματα απομακρύνθηκαν λίγες ώρες αργότερα, ενώ οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Όπως μετέδωσε το πολωνικό ραδιοφωνικό δίκτυο RMF FM, υλικό από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τρεις ή τέσσερις δράστες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους να προκαλούν τις ζημιές, ενώ ένα ακόμη άτομο φαίνεται να βιντεοσκοπεί την επίθεση με κινητό τηλέφωνο.

Οι πολωνικές αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, με βασικό σενάριο τα πολιτικά κίνητρα πίσω από την επίθεση, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας.

