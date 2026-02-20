Επίθεση σε 19χρονο στο Ηράκλειο: Συλλήψεις νεαρών – Ανήλικος μεταξύ των κατηγορουμένων

Επίθεση από ομάδα νεαρών κατήγγειλε ότι δέχθηκε ένας 19χρονος το βράδυ της Πέμπτης (19/2) στο Ηράκλειο, γεγονός που κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές και οδήγησε σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, ομάδα ατόμων του επιτέθηκε προκαλώντας του σωματικές βλάβες, με αφορμή – όπως εκτιμάται – προσωπικές διαφορές.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τριών προσώπων, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση απλών σωματικών βλαβών, ενώ συνελήφθη και ένας 49χρονος κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν ένας 19χρονος και ο ανήλικος ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση, ενώ παράλληλα οι αρχές ταυτοποίησαν ακόμη δύο άτομα που φέρονται να είχαν συμμετοχή στο περιστατικό.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζει το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

