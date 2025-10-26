Επίθεση σε 30χρονο στον Ωρωπό: «Μπήκαν στο κομμωτήριο και άρχισαν να τον χτυπάνε με σφυριά»

«Αντίκρισα άτομα με χειρουργικές μάσκες να έρχονται από τον δρόμο, ρώτησα “παιδιά τι γίνεται”, δεν μου απάντησαν καθόλου, μπήκαν μέσα και ξεκίνησαν να βαράνε» είπε ο αυτόπτης μάρτυρας στο Star.

26 Οκτ. 2025 19:39
Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) σε κομμωτήριο στον Ωρωπό επί της οδού Μαρμαρά και την επίθεση στον 30χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Εκείνη την ώρα, ο 30χρονος ιδιοκτήτης εξυπηρετούσε πελάτες και δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν του επιτέθηκαν οι πέντε δράστες.

«Μπήκαν μέσα με δυο σφυριά, οι πιο πολλοί είχαν κοκκάλινα γάντια… Σηκώθηκε, αίματα, δεν καταλάβαμε τι έγινε, είμαστε όλοι σε σοκ. Μας έριξαν την μηχανή και πήραν τα κλειδιά για να μην τους κυνηγήσουμε» πρόσθεσε ο μάρτυρας.

Το θύμα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.
19:39 Επίθεση σε 30χρονο στον Ωρωπό: «Μπήκαν στο κομμωτήριο και άρχισαν να τον χτυπάνε με σφυριά»
