Επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στην Γερμανία: Πληροφορίες για 11 νεκρούς και 80 τραυματίες

Σοκ προκάλεσε η είδηση πως ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολλούς ανθρώπους σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, με τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να αποτυπώνουν τις απίστευτες εικόνες από την στιγμή που το όχημα πέφτει πάνω στον κόσμο!

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος σε χριστουγεννιάτικη αγορά – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον είναι 11 οι νεκροί και 80 τραυματίες από τους οποίους πολλοί είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό «θεωρείται επίθεση», ανέφερε το περιφερειακό υπουργείο Εσωτερικών.

Ο πρώτος επίσημος απολογισμός από την πόλη του Μαγδεμβούργου είναι ένας νεκρός και περίπου 70 τραυματίες από τους οποίος οι 15 είναι σοβαρά.

Reports of at least 11 Killed and over 60 Injured, after a Car drove Full-Speed into a Christmas Market in the Eastern German City of Magdeburg, with Police investigating the Incident as a Terrorist Attack. pic.twitter.com/ex0oWKC3qH

— OSINTdefender (@sentdefender) December 20, 2024