Επίθεση σε δυο τάνκερ ελληνικών συμφερόντων

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η ενέργεια έγινε με εναέρια μη επανδρωμένα μέσα, με θαλάσσια drones ή με συνδυασμό των δύο.

13 Ιαν. 2026 12:55
Pelop News

Δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων, φέρονται να βρέθηκαν στο στόχαστρο επίθεσης με drones στη Μαύρη Θάλασσα, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, τις πρωινές ώρες της Τρίτης (13/03).

Πρόκειται για το πετρελαιοφόρο Delta Harmony που διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers, σύμφωνα με την LSEG, και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil, όπως και το πετρελαιοφόρο Matilda όπου διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από το Karachaganak, πρόσθεσαν οι πηγές.

Από τις πρώτες αναφορές προκύπτει ότι στο «Delta Harmony» εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς περαιτέρω επέκταση.

Τα δύο πλοία επρόκειτο να φορτώσουν στον CPC, την κύρια εξαγωγική οδό για το πετρέλαιο του Καζακστάν αλλά είχαν απομακρυνθεί προσωρινά για να περιμένουν τη σειρά τους να παραλάβουν τα φορτία, όπως ανέφερε πηγή στο Bloomberg, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμη. Το μέγεθος των ζημιών και στα δύο πλοία δεν ήταν άμεσα σαφές,μεταδίδει το Bloomberg.

